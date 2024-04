Hisense partecipa alla Milano Design Week 2024: apre Hisense Innovation Marke

Tortona Design District: Hisense debutta alla MDW 2024 con l’Hisense Innovation Market, il mercato più "cool" di Milano

Tra i brand in lotta per conquistare l'attenzione dei visitatori della Milano Design Week, Hisense debutta nella settimana del design nel Distretto Tortona - in via V. Forcella 7 - grazie all’apertura dell'Hisense Innovation Market, il mercato più cool di Milano; uno spazio che ogni giorno prende vita con una serie di appuntamenti speciali, per poi trasformarsi la sera in un luogo di intrattenimento con show cooking e coinvolgenti DJ set.

“Hisense è da sempre sinonimo di eccellenza tecnologica e design innovativo”, ha commentato Gianluca di Pietro, CEO Hisense Italia, nel corso della conferenza stampa di apertura. “Negli anni, abbiamo abbracciato il cambiamento e ci siamo adattati alle esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori. Questo impegno costante ci ha permesso di crescere e prosperare sia in Italia che nel mondo, diventando un marchio di fiducia per milioni di persone. Il nostro ingresso al Fuorisalone rappresenta un nuovo capitolo nella nostra storia di innovazione e creatività. È un'opportunità unica per noi di diffondere la nostra visione e le nostre idee per il futuro dell'innovazione”.

Ma non finisce qui, Hisense presenta al Fuorisalone 2024 anche la sua eccezionale gamma di prodotti e tecnologie all'avanguardia, che si sposano armoniosamente con il tema dell'innovazione e del design della Milano Design Week. Dalle soluzioni smart per la casa ai dispositivi di intrattenimento di ultima generazione, ogni prodotto Hisense rappresenta un connubio perfetto tra funzionalità, estetica e innovazione. Questa straordinaria unione di tecnologia e design rende l'esperienza presso l'Hisense Innovation Market un'immersione totale nel futuro della casa intelligente e del lifestyle moderno.