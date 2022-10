Intesa Sanpaolo, cinque anni di “Golden Links” con Caritas Italiana

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Intesa Sanpaolo, presentati i risultati dei primi 5 anni del progetto solidale “Golden Links”

Intesa Sanpaolo ha presentato i risultati dei primi cinque anni di attività di “Golden Links: i legami sono oro”, l’iniziativa della Banca realizzata in collaborazione con Caritas Italiana che promuove la distribuzione di beni di prima necessità a famiglie e persone in condizione di povertà. Dal suo avvio nel 2018, il progetto ha distribuito oltre 265 mila beni attraverso hub territoriali per la raccolta, la lavorazione e la distribuzione locale, che hanno ridotto lo spostamento dei beni e l’impatto ambientale. Grazie alla collaborazione con le Caritas diocesane, i beni donati dalle aziende sono stati raccolti, selezionati e confezionati da persone in difficoltà, in particolare donne e detenuti, per poi essere distribuiti in tutta Italia tramite 92 Empori solidali Caritas e 25 istituti penitenziari.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "In questo contesto, Golden Links rappresenta uno dei progetti di punta sviluppato attraverso azioni di sistema interne, con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, e azioni di sistema esterne in collaborazione con importanti imprese nostre clienti e Caritas Italiana".