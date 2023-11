Intesa Sanpaolo: “Crescibusiness Digitalizziamo in tour” arriva in Liguria

Gli scatti d'Affari

Arriva in Liguria Crescibusiness Digitalizziamo in tour, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all'innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione della Banca guidata da Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria, ha fatto visita alle 5 aziende premiate per aver saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità. A tutte è stata consegnata una targa di merito ed offerta l'opportunità di essere affiancate in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l'offerta di servizi su misura e formazione. Le aziende premiate sono Omnia Management (Portovenere, SP), che si occupa della gestione di strutture ricettive; Perla Nera (Chiavari, GE), azienda artigiana specializzata nel settore dell'estetica professionale; Weicon Italia (Genova), che commercializza prodotti chimici e utensili per l'industria; Immobiliare San Vincenzo (Genova), che gestisce la Locanda Diana, struttura di accoglienza ubicata nei pressi dell'ospedale San Martino di Genova; For You Boutique (Diano Marina, IM), atelier di moda con tre siti di vendita online e clienti in Italia, Germania, Svizzera. Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Digitalizzare un'impresa significa farla crescere, mantenerla competitiva raggiungendo nuovi segmenti di mercato. Con questa iniziativa valorizziamo le piccole realtà del territorio che hanno ideato soluzioni innovative per accrescere il loro business. Intesa Sanpaolo supporta e incoraggia la transizione sostenibile e digitale anche delle piccole imprese del settore artigianale, commerciale e turistico, che sono l'anima imprenditoriale dei nostri territori. In Liguria i nostri gestori seguono oltre 23.000 micro e piccole aziende. Le loro storie sono esemplari, usando bene le potenzialità del digitale si può recuperare competitività, crescere e creare nuova occupazione".