Iren Smart Solutions: inaugurata la CER Emilia Ovest con LegaCoop

Iren Smart Solutions e LegaCoop insieme per la Comunità Energetica Rinnovabile Emilia Ovest inaugurata a Parma Nord Iren Smart Solutions e LegaCoop hanno collaborato per la realizzazione della prima CER, Comunità Energetica Rinnovabile, inaugurata nei giorni scorsi a Parma Nord, con la presenza dell'assessore all'Ambiente Gianluca Borghi, dell'A.D. di Iren Smart Solutions Roberto Conte, del presidente della CER Emilia Ovest Antonio Pionetti e del Presidente Legacoop Emilia Ovest Edwin Ferrari. La CER Emilia Ovest, di cui oggi è nato il primo nucleo, potrà accogliere in futuro altri territori della Provincia di Parma ed estendersi alle province di Reggio Emilia e Piacenza. La produzione elettrica a servizio della CER avviene attraverso due impianti fotovoltaici: il primo della potenza di circa 400 Kw, installato dalla Coop Stalle San Martino, che permette di evitare l'emissione di circa 230 tonnellate di CO2 all'anno; e il secondo, impianto fotovoltaico a terra, della potenza di circa 1MW, di Iren Smart Solutions, situato nell'area della vecchia discarica di Ravadese. Gli utenti, PMI, Pubbliche Amministrazioni e famiglie, che entreranno a far parte della Comunità Energetica potranno beneficiare di un risparmio che potrà mitigare fino al 20% il prezzo dell'energia acquistata senza dover sostenere alcuna spesa o dover cambiare il fornitore di energia. "La Comunità Energetica Emilia Ovest rappresenta motivo di orgoglio per Iren in quanto è la prima operativa nel nostro territorio", ha sottolineato l'AD di Iren Smart Solutions, Roberto Conte. "Parte dei proventi andrà a finanziare iniziative sociali e di lotta alla povertà energetica, che è un obiettivo centrale del nostro piano industriale e si sposa perfettamente con gli obiettivi che hanno legato Iren Smart Solutions e Legacoop su queste iniziative. Particolarmente importante, inoltre, per noi è che questa iniziativa si inserisce perfettamente negli obiettivi del progetto Parma Carbon Neutral 2030 e della neocostituita fondazione dedicata. Il nostro obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili lavorando con i territori e le Amministrazioni mettendo a disposizione impianti finanziati e realizzati dal Gruppo IREN, nonché i servizi necessari alla sua costituzione e gestione".