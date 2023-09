Italian Energy Summit 2023: il racconto della transizione energetica

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Italian Energy Summit 2023: i protagonisti del settore accendono il dibattito sulle sfide della transizione energetica L'Italian Energy Summit, giunto al traguardo della sua 23esima edizione, è da più di vent'anni il punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale. Dopo la guerra in Ucraina continuano le incertezze dal punto di vista economico per tutti i paesi che fanno parte dell'Eurozona; la guerra ha involontariamente accelerato la transizione energetica. Il panorama energetico è sicuramente mutato e il nuovo piano industriale punta a rafforzare la resilienza e la competitività nella produzione di tecnologie a zero emissioni nell'UE e a rendere il nostro sistema energetico più sicuro e sostenibile. L'evento, ospitato a Palazzo Mezzanotte a Milano, si è articolato in due giornate: un primo incontro mercoledì 27 sui temi della transizione energetica e dell'innovazione; ed un secondo appuntamento giovedì 28 settembre sullo sviluppo del nuovo mercato globale dell'energia. Tra i tanti partecipanti al summit anche: Claudio De Scalzi, CEO di ENI; Stefano Venier, CEO di Snam; Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel; Massimo Battaini, CEO Prysmian Group; Renato Mazzoncini, CEO di A2A; Paolo Gallo, CEO di Italgas; Paolo Luigi Merli, CEO di ERG; Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ACEA; Alessandro Puliti, CEO di Saipem; Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren; Alessandro Bernini, CEO di MAIRE.