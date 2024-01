Milano, Nobuya: apre il nuovo ristorante fusion

Gli scatti d'Affari

Milano, Nobuya: apre in via San Nicolao la casa di due culture culinarie Un grande portone "Vecchia Milano" in via San Nicolao, a due passi da Cadorna, nasconde l'ingresso di Nobuya, l'ultima attesissima apertura milanese. Un progetto dell'omonimo chef Niimori Nobuya, che dopo aver collezionato esperienze tra Giappone e Italia apre la sua prima insegna insieme all'imprenditore Andrea Lin, da sempre nel settore della ristorazione. Parola d'ordine armonia, proprio come nell'arte dello shodo, la calligrafia giapponese a pennello e china di cui Nobuya è maestro. Le tonalità tenui, i simbolismi nipponici, i materiali dell'arredamento e il design lineare: tutto diventa prolungamento di una cucina essenziale, che custodisce due culture, quella italiana e quella nipponica. Un nuovo concetto di cucina giapponese, che parte dalla tradizione rendendola moderna. Meno fusioni di elementi, più zen ed elegante, una cura sartoriale nella scelta degli ingredienti e soprattutto in un menu quotidiano che varia in base alla disponibilità del mercato e la stagionalità. Il ristorante Nobuya nasce dall'incontro tra chef Niimori e l'imprenditore Andrea Lin, proprietario di oltre 10 locali fusion fuori Milano. Oggi soci del ristorante, i due condividono una lunga esperienza nel settore e possono portare al progetto due punti di vista differenti e complementari. Alla gestione del ristorante c'è il Direttore Marco Scarpulla, che con Niimori ha condiviso anni di lavoro sinergico al Nobu e al Sushi B. Dopo 8 anni a Londra, Marco rientra in Italia per affiancare i due nel progetto Nobuya.