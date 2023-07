Oracle, siglato accordo quadro con l’Università di Pavia

Gli scatti d'Affari

Oracle insieme all’Università di Pavia per collaborare in ambito formativo e offrire agli studenti orientamento e opportunità di fare esperienza in azienda

Oracle Italia e l’Università di Pavia hanno siglato un accordo per collaborare in ambito formativo e offrire agli studenti orientamento e opportunità di fare esperienza in azienda. L’accordo, che ha una durata di due anni, si inserisce nel quadro delle attività che Oracle porta avanti da tempo anche con la CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e crea un quadro di riferimento per sviluppare in modo più articolato ed esteso un “percorso di arricchimento delle competenze” che fa leva sulle iniziative già in corso tra Oracle e l’ateneo pavese da alcuni mesi.

L’obiettivo è integrare la formazione sui temi chiave dell’IT di oggi e di domani, come il cloud, lo sviluppo software, la scienza dei dati-nei percorsi di studio di tutte le facoltà, anche di quelle non STEM.

Oracle ha un’ampia presenza nel mondo accademico italiano, collaborando però principalmente con le facoltà di area scientifica e tecnologica attraverso i percorsi formativi della Oracle Academy, della CRUI o con progetti di ricerca specifici. Quando l’Università di Pavia ha manifestato la propria esigenza di lavorare a favore di facoltà diverse, Oracle ha accolto con entusiasmo la proposta.