PittaRosso, inaugurato il nuovo punto vendita a Lonato del Garda

Gli scatti d'Affari

PittaRosso, presentato il nuovo format dello store nel centro commerciale ‘Il Leone’ di Lonato, più smart e moderno per un’experience innovativa

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo punto vendita PittaRosso all’interno del centro commerciale “Il Leone” di Lonato, rinnovatosi grazie a un nuovo format che ha l’obiettivo di garantire una maggiore visibilità di prodotto e un’experience innovativa e totalmente rinnovata. Lo store si presenta con un format più attuale e moderno, con un nuovo modello di servizio e un assortimento ricalibrato in funzione delle nuove esigenze della clientela. Per garantire una continuità con il passato, il nuovo approccio retail eredita dunque degli elementi tipici degli ultimi punti vendita PittaRosso, impreziosendoli di nuovi dettagli caratterizzanti.

Affiora in particolare la presenza del digitale, monitor in vetrina e nella nuova zona cassa che scandiscono le novità e rimandi utili alle promozioni e ai vantaggi del momento. Anche l’esposizione interna assume leggerezza e modernità grazie alle nuove strutture perimetrali che permettono di ospitare diverse tipologie merceologiche: nelle sue nuove vesti, PittaRosso dà il benvenuto ai propri clienti con tutte le categorie di prodotto focus del momento che dialogano con la parte di comunicazione visual. Lo store si fa così più smart per incontrare le nuove esigenze del suo pubblico, dando nuovo spazio ai prodotti, intessendo così un forte dialogo tra shopping e modernità.