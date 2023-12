Plenitude, GSR: inaugurato il percorso ghiacciato "Sensation On Ice 2023"

Plenitude e GSR: apre a Milano Sensation on Ice 2023, il più grande percorso ghiacciato d'Italia

Torna per il secondo anno consecutivo Senstation On Ice, il più grande percorso ghiacciato all’aperto d’Italia che animerà Piazza Duca d’Aosta per le festività natalizie. Un progetto per continuare a sostenere la rigenerazione urbana e sociale di uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano con l’obiettivo di restituirlo alla collettività e alle famiglie. Questa edizione, fortemente voluta e sostenuta da Grandi Stazioni Retail, vede la partecipazione di Plenitude (Eni) in qualità di partner e rientra nel Format “Il Natale degli Alberi” del Comune di Milano. Dal 7 dicembre al 7 gennaio Piazza Duca D’Aosta sarà ancora una volta protagonista con la più grande pista di pattinaggio all’aperto mai allestita a Milano che quest’anno supera sé stessa, passando da 1.300 a 1.500 mq di percorso ghiacciato, con 1.500 mq di allestimenti e 130.000 luci led a basso consumo ad adornare il percorso e il grande albero che svetterà davanti alla Stazione. L’ingresso è totalmente gratuito; a pagamento soltanto l’eventuale noleggio dei pattini.

“Anche quest’anno il nostro regalo alla città di Milano, e a tutti coloro che si troveranno a passare dalla Piazza Duca d’Aosta, parlerà di rigenerazione urbana e sociale all’insegna del gioco, del divertimento e dell’inclusione. Crediamo fortemente in questo progetto, nel quale stiamo investendo grandi energie perché siamo convinti che restituire alla comunità uno spazio così importante crei valore per ognuno di noi. Famiglie, bambini ma non solo: ci piace pensare che questa manifestazione potrà parlare a tutti, cittadini e visitatori che in Senstation on Ice vivranno questa Piazza in maniera inedita”, ha sottolineato Cesare Salvini, Chief Marketing e Media di Grandi Stazioni Retail.

Giorgia Molajoni, Sustainability, Digital & Communication Director di Plenitude, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare a questo splendido progetto che mette a disposizione dei cittadini uno spazio condiviso qui a Milano, accessibile durante tutto il periodo natalizio. Come Plenitude, crediamo che la rigenerazione urbana passi anche attraverso l’efficientamento energetico, nell’ottica di una maggiore sostenibilità. Per questo siamo impegnati in iniziative come Senstation on Ice, con l’obiettivo di creare valore attraverso la transizione energetica e avere un impatto positivo sull’ambiente e la comunità, divulgando una cultura dell’utilizzo consapevole dell’energia, un cambiamento positivo che passa spesso anche da piccoli gesti quotidiani”.