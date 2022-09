Premiolino 2022, eletti i vincitori della 62° edizione

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Premiolino 2022, celebrati in presenza i vincitori dell'edizione 2022

Si è conclusa la cerimonia di premiazione de “Il Premiolino", celebre evento annuale e momento di ritrovo del mondo culturale italiano, presentato da Chiara Beria di Argentine e Piero Colaprico, rispettivamente presidente e vicepresidente della Giuria. Ospitato all’interno dell’imponente Salone d’Onore della Triennale di Milano, il prestigioso e più antico premio dedicato al mondo dell’informazione ha eletto i vincitori della 62ª edizione.

I vincitori dell’edizione 2022 sono Gabriele Micalizzi (Piazza Pulita – La7), Domenico Iannacone (Rai 3), Luigi Garlando (Rizzoli Editori - Oggi), Francesco Costa (Il Post), Marta Serafini (Corriere della Sera), Silvia Sciorilli Borrelli (Financial Times), Luca Steinmann (Speciale TgLa7, La Repubblica, Limes). Inoltre, il Premiolino BMW SpecialMente, riconoscimento destinato a giornalisti, blogger o comunicatori che si siano distinti per la realizzazione di articoli o servizi sui temi connessi all’inclusione sociale, è stato assegnato a Fiamma Satta (“A spasso con te”, Geo – Rai 3). Hanno aperto la serata, insieme a Chiara Beria di Argentine e Paolo Colaprico, il Presidente della Triennale Milano Stefano Boeri e il Presidente e AD di BMW Italia, che è partner del Premiolino, Massimiliano Di Silvestre. Sul palco, a seguire, è intervenuto anche l’Assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi per un breve saluto.