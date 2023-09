 Prénatal: a sostegno della natalità nasce il progetto "Generazione G"

Prénatal, presentata la raccolta fondi "Generazione G": l'obiettivo è sostenere le famiglie e contrastare la denatalità

Si è tenuta qualche giorno fa a Roma la conferenza stampa di lancio del progetto di Prénatal: Generazione G (Generazione Genitori), un’iniziativa sostenuta anche da PRG Retail Group, Toys Center ; Bimbostore e FAO Schwarz, che prevede una raccolta fondi volta ad affrontare una delle sfide più urgenti che l’Italia sta vivendo: la denatalità. Ad annunciare la nascita del progetto Alberto Rivolta, CEO di Prénatal, con la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, e in collaborazione con Moige Movimento Italiano Genitori. All’evento sono stati presenti anche il Cavaliere del Lavoro Giovanni Clementoni, CEO Clementoni e Nicola Zotta, CEO di Artsana Group, in rappresentanza delle prime aziende che hanno contribuito concretamente all’iniziativa.

Dopo un calo demografico continuativo negli ultimi anni, il 2023 è l’anno in cui si è presa coscienza dell’impatto negativo sul Sistema Paese e della necessità di intervenire. Prénatal, a fianco ogni anno di oltre 6 milioni di famiglie, ha maturato, dopo 60 anni di presenza in Italia, la decisione di rafforzare il proprio ruolo verso le future generazioni. Da qui nasce un rinnovato impegno che introduce un nuovo punto di osservazione basato sul fatto che “non nascono più genitori”. I motivi sono di carattere socio economico, ma anche culturale. Esiste una povertà materiale che si accompagna sempre più a forme di povertà che derivano dalla solitudine, dalla mancanza di una rete di relazioni e di un sistema di protezione e di solidarietà. Emerge quindi la necessità di imprimere una svolta culturale, affinché la società e le sue organizzazioni siano più accoglienti per i genitori e la scelta di mettere al mondo dei figli non sia avvertita come penalizzante, ma al contrario come valoriale.

Alberto Rivolta, CEO di Prénatal, ha dichiarato : “Sono molto orgoglioso di presentare oggi il progetto Generazione G, l’Italia sta affrontando una crisi demografica senza precedenti, con ripercussioni significative sulla nostra società, sull’economia e sulle prospettive future del Paese. In occasione del sessantesimo anniversario di Prénatal abbiamo quindi deciso di assumere un ruolo attivo che possa generare sensibilizzazione corale su questo tema, con un impatto immediato e benefici tangibili sulle famiglie su tutto il territorio italiano, con un approccio di welfare di prossimità. Per raggiungere questo obiettivo credo sia fondamentale fare sistema tra istituzioni e imprese, per questo sono lieto di avviare la prima fase del progetto alla presenza del Ministero per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità, in collaborazione con il Moige e le prime aziende partner che hanno deciso di supportare Generazione G con il fine ambizioso di generare un cambiamento socioculturale”.