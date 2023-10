Pro-Gest festeggia il suo 50esimo anniversario: "Il Futuro è carta"

Gli scatti d'Affari

Pro-Gest festeggia il 50esimo anniversario con un evento celebrativo la pubblicazione del libro "Il futuro è carta" Il Gruppo Pro-Gest, originario della provincia trevigiana e oggi principale player italiano dell'industria cartaria, celebra il suo 50esimo anniversario con un evento speciale; l'occasione giusta per celebrare il percorso umano e imprenditoriale della famiglia Zago e, al contempo, dedicare un momento di riflessione e approfondimento ad alcuni dei temi cruciali della nostra epoca: circolarità, riciclo e rapporti tra aziende e territori. Quando nel 1973 Bruno Zago decideva di avviare il suo primo scatolificio a Zero Branco, nell'Italia della crisi petrolifera e delle "domeniche a piedi", il mondo degli imballaggi si trovava sospeso tra il passato delle tradizionali cassette di legno e il futuro della plastica. Oggi, ancora una volta, la carta si ripropone al mondo come "materiale del futuro": riciclabile, circolare e biodegradabile, in grado di sostituire in infinite forme materiali meno sostenibili. Per ricordare e ripercorrere la storia cinquantennale di Pro-Gest, è stato presentato in questa occasione il nuovo libro del Presidente e Fondatore Bruno Zago, intitolato "Il futuro è carta", da lui scritto ed edito da Mondadori: la storia di un imprenditore che ha anticipato molti dei temi che sono oggi di stretta attualità, della sua famiglia e di un mercato sempre più globalizzato, quello della carta. Bruno Zago, Presidente di Pro-Gest, ha dichiarato: "Tutto è nato cinquant'anni fa da un'intuizione, dalla voglia di farcela e da quella dose di incoscienza che ti consente di realizzare ciò che prima appariva impensabile. Grazie al lavoro di tante persone, e in primis della mia famiglia, nel corso degli anni siamo riusciti a creare una realtà che ha saputo crescere impetuosamente quando c'era l'opportunità, e resistere nei momenti di maggiore difficoltà dando prova di inventiva e tenacia. Oggi che siamo presenti dal Trentino alla Puglia con oltre 1300 collaboratori, in questa occasione speciale, ricordiamo il percorso fatto sin qui, ma con una convinzione fondamentale, che ho voluto il titolo del mio libro: il futuro è carta".