Retex: al via la II edizione di ‘The Good, The Trend and The Brand’

Retex: presentata la II edizione di ‘The Good, The Trend and The Brand’, lo studio sulla correlazione tra valori e performance dei brand

Si è svolta a Milano la II edizione dell'evento "The Good, The Trend, and The Brand", organizzato da Retex e Connexia in collaborazione con TrendWatching e Brand Finance. L'iniziativa si propone di esaminare la correlazione tra i brand e i trend emergenti, raccogliendo numerosi spunti di riflessione sul dinamico e sempre mutevole rapporto tra le aziende e i loro consumatori. L'apertura dei lavori è stata affidata all'Amministratore Delegato di Retex Fausto Caprini. L'AD ha sottolineato come i cambiamenti sociali e le sfide in continua evoluzione impongano ai brand di adattarsi e ripensare costantemente al loro posizionamento sul mercato, evidenziando l'importanza dello studio illustrato nel corso dell'evento.

"Gli insight emersi dalla seconda edizione di 'The Good, the Trend and The Brand' realizzata dal nostro centro studi sono davvero tanti e per nulla scontati. È sufficiente sfogliare il white paper realizzato per l’occasione per rendersene conto. Quello che mi preme però sottolineare è la nostra volontà di mettere a disposizione dei brand una vera e propria piattaforma condivisa, in grado di fotografare, anno dopo anno, l’evoluzione dei valori che più impattano sulle decisioni d’acquisto di tutti noi, fornendo così una bussola in grado di orientare anche le scelte aziendali più controverse, e non sempre scontate. Con una certezza su tutte: in prospettiva, investire su asset intangibili avrà un valore sempre più tangibile", ha commentato Fausto Caprini, CEO di Retex.

"Non a caso abbiamo lanciato un'unità di consulenza trasversale a tutte le aree di business di Retex, con l'obiettivo di integrare le tematiche di sostenibilità nei business plan delle aziende. Desideriamo accompagnare i clienti in un percorso di trasformazione ambientale, sociale e di governance che possa posizionarli al meglio in un contesto sempre più sfidante. Come testimonia la nostra ricerca 'The Good, The Trend & The Brand'. Con le nuove generazioni non più disposte ad accettare compromessi su temi centrali come ambiente, DE&I, trasparenza e così via", ha aggiunto Zornitza Kratchmarova, ESG Lead di Retex.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery