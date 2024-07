Stati Generali dell'AI: Regione Lombardia pronta a stanziare 100 milioni

Gli scatti d'Affari

Regione Lombardia, convocati gli Stati Generali per discutere di Lombard-IA: sul piatto 100 mln per l'AI Regione Lombardia, convocando gli Stati Generali, dà il via a Lombard-IA: l'iniziativa che impegna a rendere il territorio lombardo un punto di riferimento nazionale ed europeo nello sviluppo e nell'adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale. Il primo stanziamento che la Regione mette sul piatto è di 100 milioni di euro. Gli Stati Generali, aperti dal governatore Attilio Fontana e presieduti dall'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, hanno messo a confronto istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, università e centri di ricerca, mondo imprenditoriale, fondi di investimento, fondazioni specializzate, singoli esperti e ricercatori per avviare un confronto con gli stakeholder interessati, con l'obiettivo di creare una rete solida e collaborativa che possa guidare l'innovazione e la crescita economica attraverso l'IA. "L'Intelligenza Artificiale è una delle realtà in cui crediamo molto", ha commentato il Presidente Fontana. "Non dimentichiamo che il nostro Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile è 'data driven': ciò significa che tutta la nostra attività è basata sui dati che diventano ancora più importanti per disegnare gli scenari futuri. In questo senso, l'Intelligenza Artificiale potrà darci una grande mano anche in campo sanitario, offrendoci una possibilità nuova di gestire meglio i dati nel rispetto della privacy. Sarà utilissima anche per fare campagne di prevenzione per anticipare gli esiti di certe patologie e nella gestione della quotidianità dei servizi sanitari". Inoltre, Fontana ha evidenziato la necessità di arrivare a una regolamentazione "che, forse, è partita un po' in ritardo. Adesso l'altro problema è quello del rapporto con il garante della privacy. Servono da subito regole chiare e certe per evitare ci siano conflitti e situazioni. Comunque, l'IA rappresenta il presente e sempre di più anche il futuro: è un'opportunità che vogliamo cogliere appieno per migliorare le risposte da dare ai nostri cittadini in più ambiti possibile".