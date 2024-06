UniCredit, la filiale on line buddy è partner della Coppa Davis

Gli scatti d'Affari

Unicredit: il servizio digitale buddy firma una partnership di tre anni con la Federazione Internazionale Tennis per la Coppa Davis

Mercoledì scorso, alla UniCredit Tower Hall di Milano, buddy ha annunciato la collaborazione come partner bancario ufficiale della Coppa Davis. La collaborazione tra la filiale on line di UniCredit e la Federazione Internazionale Tennis (ITF) durerà dal 2024 al 2026. Pochi giorni fa, Jannick Sinner è diventato il tennista numero uno al mondo. Questa iniziativa non avrebbe potuto avere tempismo migliore, dato che coincide con un momento straordinario per il tennis italiano, ha sottolineato Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. “La Coppa Davis si distingue nel mondo del tennis valorizzando quanto sia importante il lavoro di squadra rispetto ai risultati individuali, valori che sono saldamente al centro di UniCredit”, ha dichiarato Andrea Orcel, Group CEO e Head of Italy UniCredit.

UniCredit ha scelto di associare buddy a questa sponsorizzazione perché è il suo elemento più moderno. Buddy, che conta 400.000 clienti, rappresenta un nuovo modo di fare banca, in quanto è un modello di servizio digitale e a distanza complementare ai canali esistenti di UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile, che mette al centro il cliente, il quale ha la possibilità di avere un consulente a casa propria e utilizzare una chat per avere consulenza online, anche di sabato.

Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit, ha spiegato: “Stiamo uscendo con una promo di totale gratuità, l’offerta migliore nel panorama delle banche online al momento. Siamo anche l’unica banca che dà la possibilità di aprire in maniera self il deposito titoli in totale gratuità. Inoltre, abbiamo lanciato Genius Pay, il conto per i minori. Nessun’altro aveva un conto per i minori, mentre la nostra ha persino il parental control. Ciò significa che i genitori possono decidere come i ragazzi effettueranno le spese, quali negozi escludere e quali includere e possono gestire la paghetta fissando degli obiettivi. Quindi, buddy è totalmente rivoluzionaria anche nel campo dei conti correnti a minori. Questo è un primo passo verso l’emancipazione finanziaria dei ragazzi e l’educazione finanziaria delle famiglie”.