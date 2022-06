Zity: a Milano il nuovo carsharing 100% elettrico

Gli scatti d'Affari

Zity, il carsharing elettrico by Mobilize di Renault arriva a Milano con 450 Dacia Spring

Il nuovo carsharing Zity by Mobilize di Renault è sbarcato a Milano con al servizio una flotta interamente elettrica. Già presente in grandi città come Parigi, Madrid e Lione, Zity è pronta a conquistare anche la città meneghina consentendole di offrire viaggi a zero emissioni. Il servizio sarà avviato con 450 Dacia Spring, city car da quattro posti, connessa a un’app dedicata subito disponibile e gratuita per Android e iOS che consente di cercare l’auto più vicina all’utente, prenotarla e usufruire del servizio. Un’importante aggiunta per la città di Milano che ogni giorno ospita nelle proprie strade cittadini e pendolari che frequentemente utilizzano i servizi di carsharing: con Zity sarà possibile farlo riducendo le emissioni di CO2, impegnandosi a utilizzare solo fonti di energia rinnovabili per la propria flotta.

Zity, inoltre, non permette all'utente di ricaricare autonomamente la batteria delle auto, sarà l’azienda stessa a occuparsene, attraverso l’utilizzo di un hub privati e punti di ricarica pubblici da utilizzare prevalentemente in orario notturno, e mette a disposizione furgoni con batterie per le situazioni di emergenza o veicoli lasciati con poca ricarica nelle aree più periferiche della città.