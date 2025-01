SEAS e Hypercube: al via la partnership per innovare la gestione delle risorse idriche

SEAS e Hypercube, annunciata la nuova collaborazione: l'obiettivo è rivoluzionare la produzione di acqua dall'aria e la gestione sostenibile dei water credit

SEAS, leader nella progettazione di sistemi avanzati per la produzione di acqua dall'aria, ha annunciato una collaborazione strategica con Hypercube, azienda svizzera specializzata nella tokenizzazione per la sostenibilità. Questo accordo rappresenta un passo decisivo nell’impegno di SEAS verso soluzioni ambientali innovative, mirate a migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche a livello globale.

I macchinari di SEAS, progettati per produrre acqua dall’aria, offrono significativi risparmi energetici grazie all’utilizzo dei contributi termici HVAC generati dalle stesse macchine. Questa tecnologia sostenibile consente di ridurre i consumi energetici, le emissioni di CO2 e le infrastrutture necessarie, garantendo al contempo standard elevati di purezza e qualità dell'acqua.

La collaborazione con Hypercube si concentra sull’integrazione della produzione di acqua dall’aria nel circuito dei water credit. Attraverso un sistema basato su blockchain, Hypercube offre un tracciamento sicuro e trasparente del recupero e del riutilizzo delle risorse idriche, destinandole a progetti ambientali di grande impatto.

"Questa partnership rappresenta una novità importante per il risparmio di acqua e un incentivo alla creazione di acqua dall’aria in modo integrato e sostenibile. Un'opportunità unica per supportare le aziende e i clienti nella riduzione significativa della loro impronta idrica, con i water credit come elemento centrale delle loro strategie", ha dichiarato Rinaldo Bravo, rappresentante di SEAS.

Hypercube, da parte sua, ribadisce il suo impegno globale per incentivare tecnologie ad alto impatto attraverso la generazione e la commercializzazione di water credit. "Hypercube si impegna a reinvestire parte dei ricavi per finanziare l’adozione su larga scala delle tecnologie sviluppate dai partner, con particolare attenzione alle aree del mondo colpite da siccità. Collaborare con una realtà internazionale come SEAS, che ha radici nel Ticino, rappresenta un'opportunità straordinaria per rafforzare il posizionamento del nostro cantone come avanguardia nelle tecnologie idriche", ha affermato Jacopo Gerli di Hypercube.