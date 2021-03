SIA: accordo con Fidor Solutions per abilitare gli instant payment in Europa

SIA ha siglato un accordo di collaborazione con Fidor Solutions per il lancio del suo nuovo servizio di instant payment.

Fidor Solutions, società controllata al 100% da Sopra Banking Software, ha siglato un accordo di collaborazione con SIA, azienda europea leader nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per il lancio del suo nuovo servizio di instant payment in Germania e in altri paesi europei.

Grazie a questa partnership, Fidor Solutions permetterà a istituzioni finanziarie europee e ai loro clienti di inviare e ricevere pagamenti in meno di 10 secondi 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno per un importo massimo attualmente fissato a 100.000 euro per singola transazione, in linea con lo schema SEPA Instant Credit Transfer dello European Payments Council (EPC).

Fidor Solutions conferma la propria vocazione innovativa offrendo il servizio di instant payment, in collaborazione con SIA, che consente l'accesso diretto al sistema pan-europeo per i pagamenti in tempo reale RT1 di EBA CLEARING e al servizio TARGET Instant Payments Settlement (TIPS) dell'Eurosistema (la BCE e le banche centrali nazionali dell'Eurozona).

La piattaforma digitale “SIA EasyWay” utilizzata da Fidor Solutions opera come un "hub", semplificando l'integrazione degli instant payment con i sistemi interni delle istituzioni finanziarie, riducendo quindi costi e tempi di attivazione del servizio. Ciò è reso possibile da un servizio integrato tra Fidor Solutions e SIA che copre l'intera catena di valore dei pagamenti: dall'ordine attraverso tutti i canali utilizzati dalle banche e dai payment service provider - ad esempio mobile, web e API - alla gestione ed elaborazione delle transazioni, fino ai collegamenti di rete con innovative infrastrutture di pagamento scalabili e on-demand.

"Siamo molto lieti di collaborare con SIA per offrire ai nostri clienti una soluzione di pagamento istantaneo SEPA completamente integrata nella nostra piattaforma digitale. Tramite l'adozione di questa piattaforma, le istituzioni finanziarie possono beneficiare di un servizio end-to-end con un partner altamente resiliente. Grazie a questa collaborazione, possiamo rispondere alla necessità dei nostri clienti di adattarsi senza difficoltà ai nuovi trend nel settore dei pagamenti riducendo al tempo stesso i costi generali. Si tratta di un grande valore aggiunto per la nostra offerta e i nostri clienti" ha detto Michael Maier, CEO di Fidor Solutions.

"Siamo davvero orgogliosi di fornire il servizio di instant payment a Fidor Solutions e ai suoi partner europei in un settore, come quello dei pagamenti, che sta vivendo una grande trasformazione digitale. Grazie all’eccellenza tecnologica della nostra piattaforma, il servizio è stato attivato in pochi mesi e sarà presto disponibile ai clienti di Fidor Solutions. Si tratta del primo importante traguardo di una cooperazione più ampia volta a favorire lo sviluppo di casi d'uso innovativi per cittadini e imprese, contribuendo così alla crescita dei pagamenti digitali in Europa" ha dichiarato Cristina Astore, Direttore Sales Northwest Europe e DACH Region di SIA.