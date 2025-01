Siemens al CES 2025: tutte le novità presentate nell'ambito dell'AI industriale e del digital twin

CES 2025, Siemens presenta grandi innovazioni nel campo dell'Intelligenza Artificiale industriale e del digital twin

Siemens, leader mondiale nei software industriali, partecipa al CES 2025, l'evento tecnologico più autorevole al mondo, con l'ambiziosa visione di un mondo in cui intelligenza artificiale e l'automazione collaboreranno per consentire flessibilità, ottimizzazione e miglioramento continuo in tutti i settori industriali esistenti.

"L'intelligenza artificiale industriale rappresenta un cambiamento di rotta che creerà un impatto positivo significativo nel mondo in tutti i settori: ci permette di sfruttare le grandi quantità di dati generati negli ambienti industriali e di trasformarli in informazioni che hanno un impatto effettivo sul business. Stiamo aggiungendo nuove funzionalità di IA industriale nel portafoglio di Siemens Xcelerator per consentire ai nostri clienti di rimanere competitivi, resilienti e sostenibili in un mondo sempre più complesso", ha dichiarato Peter Koerte, membro del Consiglio di Amministrazione, Chief Technology Officer e Chief Strategy Officer di Siemens AG.

Siemens sta portando l'intelligenza artificiale industriale direttamente sulla linea di produzione con il nuovo Siemens Industrial Copilot for Operations, che consente di eseguire le applicazioni di intelligenza artificiale il più vicino possibile alle macchine. Ciò facilita un processo decisionale rapido e in tempo reale per gli operatori e i tecnici dell manutenzione, aumentando la produttività e l'efficienza operativa e riducendo al minimo i tempi di fermo. Siemens Industrial Copilot è in continua evoluzione per implementare l'intelligenza artificiale lungo tutta la catena del valore industriale e in settori quali la produzione discreta e di processo, le infrastrutture e la mobilità.

Questa suite di copiloti può migliorare la sinergia uomo-macchina a tutti i livelli, contribuendo ad accelerare i tempi di sviluppo e i cicli di innovazione. Siemens Industrial Copilot sarà integrato con l'ecosistema Industrial Edge, che è stato potenziato con l'IA per l'implementazione, il funzionamento e la gestione dei modelli di IA nell'ambiente di produzione.

JetZero sceglie Siemens Xcelerator

Siemens ha annunciato un accordo con JetZero, una startup all'avanguardia nel campo dell’aviazione che lavora per la realizzazione di un futuro del trasporto aereo sostenibile, per collaborare allo sviluppo e alla produzione del rivoluzionario aereo ad ala mista di JetZero. L'innovativo design ad ala mista mira a migliorare l'efficienza del carburante del 50%, a ridurre il rumore e a mantenere l’impegno a raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2035. JetZero si avvarrà della piattaforma digitale aperta Siemens Xcelerator per progettare, produrre e gestire il suo nuovo aereo.

JetZero sta costruendo "Factory of the Future", un nuovo stabilimento greenfield negli Stati Uniti dove intende integrare in maniera capillare l'hardware, il software e i servizi di automazione di Siemens per realizzare l’ambizione di includere elettrificazione, automazione e digitalizzazione sia nell'aeromobile che nella sua produzione. Il velivolo JetZero e le relative attività produttive saranno simulate virtualmente grazie a gemelli digitali completi, consentendo all'azienda di ridurre i rischi del processo di produzione, di consolidare la strategia e di rendere i processi scalabili molto prima che la fabbrica venga costruita o che i jet prendano il volo.

“Siemens ci sta dando la fiducia necessaria per fare un salto, non solo un passo, nella rivoluzione del trasporto aereo”, ha dichiarato Tom O'Leary, CEO di JetZero. “Le loro tecnologie sui digital twins e sul metaverso industriale saranno fondamentali per aiutarci a progettare, costruire e gestire il primo aereo completamente digitale al mondo, offrendo un'esperienza migliore ai passeggeri e alle compagnie aeree e riducendo al contempo il consumo di carburante del 50%”.

Siemens rende accessibile la tecnologia industriale per le startup

La presenza di Siemens al CES ha anche evidenziato l'impegno dell'azienda nel consentire a startup e aziende di ogni dimensione di utilizzare le sue tecnologie industriali. Attraverso il nuovo programma Siemens for Startups, le aziende di qualsiasi dimensione potranno accedere all'intelligenza, agli ecosistemi e alle tecnologie di cui ha bisogno per trasformare le proprie idee in occasioni di innovazione concrete.

Siemens fornisce l'accesso ai servizi di venture partnering e di clienting, oltre all'accesso a costi notevolmente ridotti al software e all'hardware della piattaforma aziendale aperta Siemens Xcelerator. Inoltre, Siemens collabora con Amazon Web Services per offrire crediti AWS, risorse per lo sviluppo del business e accesso al programma AWS Activate per il supporto tecnico e go-to-market.

La collaborazione con NVIDIA per portare il fotorealismo nel PLM

Insieme a NVIDIA, Siemens ha annunciato nuove aggiunte alla piattaforma di business digitale aperta Siemens Xcelerator, fra cui Teamcenter Digital Reality Viewer powered by NVIDIA Omniverse, che porta la visualizzazione su larga scala e su base fisica direttamente nel sistema di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM). Questa funzionalità consente inoltre ai team di collaborare in un ambiente sicuro e basato su digital twin utilizzando i propri dati 3D dal vivo, riducendo gli errori e le incongruenze dei dati e semplificando i flussi di lavoro e il processo decisionale.

"La nostra continua collaborazione con NVIDIA sarà di grande importanza per i nostri clienti, in quanto consentirà loro di virtualizzare e visualizzare prodotti e impianti come mai prima d'ora. Unendo le migliori capacità di ciascuna azienda, stiamo dotando i clienti degli strumenti necessari per prendere decisioni informate, ottimizzare le operazioni e accelerare la trasformazione digitale", ha dichiarato Koerte.

Ingegneria immersiva con Sony

In collaborazione con Sony Corporation, Siemens offre una nuova soluzione per l'ingegneria immersiva che unisce il software Siemens NX per l'ingegneria di prodotto con un innovativo head-mounted display di Sony per consentire la creazione di contenuti per il metaverso industriale. Il nuovo set di strumenti per l'ingegneria immersiva di Siemens porta la potenza della realtà mista alla comunità della progettazione e della produzione, consentendo una resa di altissima qualità e una collaborazione incentrata sul 3D.

"Nell'era dei gemelli digitali, Siemens e Sony hanno collaborato a stretto contatto per portare sul mercato NX Immersive Designer. Grazie ai microdisplay OLED 4K, ai comandi intuitivi e al design confortevole, strettamente integrati con il software avanzato di Siemens, siamo convinti che questa nuova soluzione di progettazione immersiva aprirà la strada al futuro dell'ingegneria", ha dichiarato Seiya Amatatsu, Incubation Center, XR Technology Development Division, Sony Corporation.

Introduzione del Designcenter per l'ingegneria di prodotto

Sul palco del CES, Tony Hemmelgarn, presidente e CEO di Siemens Digital Industries Software, ha presentato la nuova suite software Designcenter di Siemens, che riunisce il suo portfolio di software di progettazione e ingegnerizzazione, tra cui Solid Edge e NX, in un'offerta unificata, in modo che le aziende di qualsiasi dimensione possano progettare e collaborare utilizzando il kernel di modellazione Parasolid, leader del settore.

“Molte aziende mettono il loro software di progettazione a disposizione delle piccole imprese o delle imprese più grandi. Designcenter è unico in quanto è veramente aperto e accessibile a tutti: le aziende di ogni dimensione potranno crescere con lo stesso set di soluzioni, mantenendo i dati nello stesso formato e senza discontinuità”, ha dichiarato Hemmelgarn.

La tecnologia per trasformare la quotidianità

Presso il proprio stand, Siemens ha mostrato come la sua tecnologia trasformi la quotidianità, per tutti, attraverso esempi di soluzioni create da Siemens e dai suoi clienti che hanno un impatto sulle comunità locali e globali. Oltre a JetZero, gli esempi sono: Spinnova, azienda tecnologica finlandese attiva nella circolarità della produzione tessile con una produzione di tessuti sostenibile e priva di sostanze chimiche, utilizzando le tecnologie Digital Twin e l'automazione di fabbrica di Siemens; Wayout International, azienda svedese di tecnologie idriche che sta sviluppando una soluzione proprietaria per la produzione di acqua potabile per migliorare la salute e il benessere personale nella vita quotidiana, utilizzando tecnologie Siemens come l'edge computing, digital twin e Insights Hub, la soluzione IoT industriale as a service.

Inoltre, Desert Control, startup norvegese che mira a rivoluzionare l'agricoltura sostenibile e il verde urbano nelle regioni colpite dalla desertificazione, favorendo la prosperità agricola e la salute degli spazi verdi grazie all'Industrial Operations X di Siemens; Arc, azienda americana che si occupa dell'elettrificazione dell'industria nautica e di rendere la nautica più moderna, piacevole e sostenibile utilizzando i software NX, Teamcenter e Simcenter STAR-CCM+ di Siemens.