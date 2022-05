“Sintesi”. La creazione di Akuis per una “salute agile”

“Bellezza, salute, tecnologia. Tutto in uno”

Da sempre, la cosa più difficile e fare cose semplici. “Sintesi” di Akuis è questo. Chiunque vedesse questo oggetto per il fitness non potrebbe che pensare che è stato ideato e realizzato in Italia. Akuis è una giovane azienda friulana che sta rapidamente facendosi notare in un mercato non facile come quello del fitness e del wellness dominato da giganti (anche questi, tra l’altro, italiani).

Sintesi, la Smart Gym di design e tecnologia tutta italiana con un design elegante e minimale, non ingombra ne appesantisce gli spazi domestici.

Sintesi è studiato per dare in soli due metri quadrati tutto quello che potrebbero offrire diversi strumenti di allenamento, massimizzando in uno spazio minimo, che può essere sia verticale che orizzontale, riducendo in questo modo l’ingombro al minimo. I due moduli tubolari in alluminio, cuore pulsante del progetto sono un concentrato di tecnologia al servizio dell’ allenamento; contenendo ad esempio al loro interno dei motori elettromagnetici ad alta intensità di coppia, atti a generare il carico di allenamento desiderato e impostato tramite il tablet, ed è proprio tramite la sua app che è possibile tenere sotto controllo i livelli di allenamento e nel caso ridurre il carico di lavoro in tempo reale, evitando così fastidiosi infortuni fisici noti a chi utilizza un sistema di allenamento più basilare e con pesistica canonica; anche la varietà di esercizio è importante e il programma di Sintesi comprende quasi duecento esercizi che coinvolgono tutti i gruppi muscolari così da avere un allenamento completo o mirato, sempre massimizzando i risultati e divertendosi.

L’azienda friulana è nata dall’incontro delle competenze di Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato.

Dice Englaro ad Affaritaliani.it: “Compattezza, leggerezza, ottimizzazione del prodotto. Volevamo trovare un oggetto capace di unire bellezza estetica e massima funzionalità per una tecnologia complessa, generalmente ingombrante. Il risultato è un prodotto bello a vedersi, utile da usare. Realmente un’unica palestra racchiusa in un solo prodotto con un grande studio alle spalle, molto avanzato da un punto di vista tecnologico, frutto di più competenze da settori diversi. Pensiamo al medical fitness, dove l’allenamento è anche per un recupero funzionale del proprio corpo. Il nostro obiettivo era far combinare i tempi di lavoro di un manager con la capacità di prendersi cura di se stessi e di mantenersi in salute, prima ancora che in forma”.

Aggiunge Mattiarmando Chiavegato:”Il design è un vanto del prodotto. Tutti i prodotti dicono ‘alennamento’ in casa ma qui parliamo di una attrezzatura assolutamente professionale, estremamente performante che grazie al suo minimalismo parla da sola. È un oggetto bello da vedere, è comodo da usare, fa bene. È una esperienza in sé, una sorta di ‘astronave’ in cui tuffarsi. È stato eletto miglioro prodotto del 2019”.

Akuis ha brevettato a livello internazionale la nuova tecnologia Dynamic Vectoring racchiusa nella smart gym Sintesi. Questo rivoluzionario strumento, a motori elettrici, è stato progettato racchiudendo in soli due metri quadri un sistema tecnologicamente avanzato ed inedito ad un design moderno e minimale, rivoluzionando il concetto di allenamento in termini di spazio e tempo. I modelli della palestra robotica (per i professionisti, per i fisioterapisti ed i fisiatri oltre che per l’home fitness), accessibili anche a persone con mobilità ridotta e con esigenze riabilitative, sono stati esposti alla fiera Expo Sanità a riprova delle loro caratteristiche che si adattano alla ginnastica inclusiva.

Sintesi ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti avvalendosi del titolo di FIBO AWARD 2020, Archiproducts Design Awards 2021 nella categoria Wellness ed è ufficialmente in corsa per aggiudicarsi il premio Compasso d'Oro 2022.