Sisal Immersive Museum: inaugurato il nuovo spazio virtuale dedicato alla storia dell'azienda

Settimana della Cultura d’Impresa, nasce il Sisal Immersive Museum: un’esperienza immersiva tra storia, innovazione e identità aziendale

Oggi Sisal ha inaugurato il Sisal Immersive Museum, uno spazio virtuale che permette di vivere in modo coinvolgente i momenti fondamentali della sua storia. Fondata nel 1945, l’azienda celebra quasi ottant’anni di attività e di adattamento a un mondo in continua evoluzione. Attraverso questa iniziativa, Sisal rinnova il suo impegno per l’innovazione digitale, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare la sua eredità attraverso tecnologie immersive.

Il Sisal Immersive Museum nasce dall’integrazione tra il patrimonio culturale aziendale e l’Innovation Lab di Sisal. I visitatori possono attraversare le tappe più significative del percorso dell’azienda, con documenti storici trasformati in vere e proprie finestre sul passato. Tra le aree tematiche, lo “Spazio del Pensiero” racconta la nascita della formula "1X2", mentre lo “Spazio delle Immagini” esplora l’evoluzione della comunicazione di Sisal e il suo impatto sull’immaginario collettivo italiano.

Grazie alla realtà virtuale e ai visori XR, il museo offre un’esperienza personalizzabile, arricchita dalla presenza dello Human Performer, che aggiunge un elemento umano all’interno dell’ambiente digitale. Gli utenti possono scegliere tra una guida vocale, sottotitoli o il performer per un’esperienza su misura. Questo percorso interattivo mette in risalto i momenti chiave della storia di Sisal e il suo ruolo sociale e culturale, rendendo accessibili documenti esclusivi dell’Archivio Storico Sisal, fondato nel 2012.

Fin dalla progettazione, l’accessibilità è stata una priorità per il Sisal Immersive Museum, che offre interazioni intuitive e percorsi fluidi, pensati per una fruizione semplice e coinvolgente. Il feedback dei visitatori contribuirà a perfezionare ulteriormente l’esperienza nel tempo. Realizzato con il supporto dello studio Ultra del gruppo Spindox, il museo combina tradizione e innovazione, offrendo un accesso unico ai materiali dell’Archivio Storico Sisal. L’esperienza sarà aperta al pubblico in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, sabato 16 e martedì 26 novembre, previa prenotazione sul sito del Museo Impresa.