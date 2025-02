Sky Italia, al via la campagna "Hai mai pensato a quante vite potresti vivere oggi su Sky?"

Sky Italia lancia la nuova campagna "Hai mai pensato a quante vite potresti vivere oggi su Sky?": in onda dal 3 febbraio

Lunedì 3 febbraio parte la nuova campagna cinema e serie di Sky che punta tutto sull’incredibile varietà di storie disponibili, in grado di farci vivere migliaia di vite diverse. “Quale vita vuoi vivere oggi?”: su Sky chiunque potrà scegliere sempre quella più giusta per sé, che sia quella di un gladiatore dell’Antica Roma, o quella del tirapiedi di un cattivo, anzi Cattivissimo, o ancora quella della spregiudicata e coraggiosa eroina di un period drama. Qualunque sia la tua storia, Sky ha sempre quella giusta per te, e puoi sceglierla tra tantissimi film e serie.

Nel video, sulle note di “I bet my life” degli Imagine Dragons, sfilano solo alcuni dei tantissimi titoli in arrivo prossimamente. Il primo è IL GLADIATORE II, l’epico colossal con Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal disponibile su Sky Primafila; si prosegue con CATTIVISSIMO ME 4, il nuovo capitolo targato Illumination che vede protagonista Gru e gli irresistibili Minions prossimamente su Sky Cinema e NOW.

Il titolo successivo è la produzione Sky Original L’ARTE DELLA GIOIA di Valeria Golino, che adatta liberamente l’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, con Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino e Jasmine Trinca, dal 28 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW; e ancora THE WHITE LOTUS, la cui nuova stagione che dopo le Hawaii e la Sicilia farà tappa in Thailandia (dal 17 febbraio su Sky e NOW), e LOCKERBIE – ATTENTATO SUL VOLO PAN AM 103, con Colin Firth e Catherine McCormack, ora disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La campagna pubblicitaria, ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency Italia, sarà declinata su tutti i mezzi. La strategia e il planning offline sono a cura di Wavemaker.