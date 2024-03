Sky Up The Edit conquista gli studenti italiani grazie a ScuolaZoo

Sky Up The Edit: il giornalismo sportivo conquista gli studenti italiani grazie a ScuolaZoo e al contributo speciale di Fabio Caressa

Dopo il trionfo della sua prima edizione, che ha coinvolto oltre 10.000 giovani talenti italiani, "Sky Up The Edit" torna in scena. Questa stimolante sfida di storytelling digitale offre agli studenti italiani, compresi tra gli 8 e i 18 anni, l'opportunità di mettersi alla prova come una vera e propria redazione giornalistica. La missione? Creare un autentico servizio giornalistico digitale. Il ritorno di "Sky Up The Edit" è reso possibile grazie alla collaborazione tra Sky Up e ScuolaZoo, un punto di riferimento per i brand desiderosi di connettersi e dialogare con le nuove generazioni. Questa seconda edizione promette di superare ogni aspettativa, con ScuolaZoo che si impegna attivamente ad amplificare il progetto attraverso i suoi asset digitali e, soprattutto, portandolo direttamente nelle scuole italiane.

Questa volta, il fulcro della competizione si concentra sui valori dello sport, un tema che incarna la passione, la disciplina e la determinazione. Ma c'è di più: "Sky Up The Edit" non è solo una sfida, ma una preziosa occasione di apprendimento. Tra le attività previste, spicca un'intervista esclusiva a Fabio Caressa, volto e voce di Sky Sport. Attraverso i microfoni di ScuolaZoo, Caressa ha condiviso i segreti della sua professione e le competenze fondamentali richieste per emergere nel giornalismo sportivo.

ScuolaZoo, già in prima linea nel sostenere attivamente il progetto, ha promosso diverse iniziative informative, dall'illustrazione delle regole e dell'editoriale giornalistico fino alla copertura live dell'evento di lancio organizzato da Sky Up lo scorso 14 dicembre, con un collegamento diretto da una scuola di Roma. L'obiettivo è chiaro: portare il mondo del giornalismo sportivo direttamente nelle aule scolastiche, offrendo agli studenti un contatto autentico e stimolante. Ma non finisce qui. ScuolaZoo ha ulteriormente arricchito l'esperienza degli studenti attraverso la pubblicazione di set di Instagram stories, progettati per informare sulle iniziative e guidare passo dopo passo studenti e docenti nel processo di iscrizione.

Simona Capoferri, Head of Sales & Brand Solutions di ScuolaZoo, ha dichiarato: "Credo che 'Sky Up The Edit' rappresenti un'opportunità unica per avvicinare i giovani al mondo della comunicazione, e una maniera del tutto inedita per formare gli studenti nell’ambito del giornalismo sportivo. Siamo felici di accompagnare Sky Up in questo bellissimo progetto e di coinvolgere i nostri 5 milioni di follower in questa sfida digitale che promuove non solo la creatività, ma anche i valori più genuini dello sport. Tantissimi ragazzi nutrono una grande passione per il giornalismo sportivo, e questo è sicuramente un modo speciale per aiutarli ad ottenere le competenze necessarie per realizzare le loro aspirazioni professionali".