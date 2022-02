Sorgenia, la nuova app punta su sostenibilità e innovazione

Sorgenia, la nuova app MySorgenia 2.0 è a misura di cliente

Sorgenia ha dato vita a una nuova app, nata dall’ascolto dei clienti che, attraverso suggerimenti e consigli, hanno contribuito a creare uno strumento capace di rispondere appieno alle loro esigenze. Attraverso survey, test di usabilità e interviste è stata realizzata MySorgenia 2.0, l’evoluzione dell’ecosistema digitale dell’azienda che mette a disposizione una piattaforma all’insegna di sostenibilità e innovazione. Progettata fin dall’inizio per valorizzare la relazione con la community, MySorgenia 2.0 è utilizzata abitualmente da oltre il 50% dei clienti, soprattutto residenziali.

Alessandro Bertoli, customer service & Ict director di Sorgenia, commenta: “La nostra community è parte integrante dell’azienda: per noi è stato prezioso coinvolgerla. Questo approccio nasce dalla convinzione che la tecnologia e il digitale siano strumenti potentissimi ma rimangano un mezzo al servizio delle persone che, grazie a questa iniziativa, hanno concorso ad orientare le nostre scelte progettuali verso un obiettivo condiviso. L’ascolto attento ci ha consentito di realizzare una app che fosse davvero a misura di cliente. Oltre 15.000 persone hanno risposto alla survey: l’alto tasso di coinvolgimento ci conferma che questa è la strada giusta su cui proseguire”.

Sorgenia, l'evoluzione dell'ecosistema digitale dell'azienda

Dall’indagine sono emersi degli spunti che hanno consentito di riorganizzare i contenuti e i servizi in una gerarchia nuova. La riprogettazione è stata dunque finalizzata a offrire una visione di sintesi su contenuti, servizi ed esperienze relativi soprattutto a consumi e sostenibilità.

L’App è stata rivisitata graficamente con un layout che consente una visibilità immediata dello stato della propria utenza luce, gas e fibra. Con l’obiettivo di consentire al cliente di avere sempre sotto controllo in modo chiaro la situazione dei propri pagamenti sono stati introdotti gli avvisi propositivi. MySorgenia 2.0 stimola inoltre l’engagement su nuove iniziative ecosostenibili, servizi e opportunità, come quelle del programma di loyalty Greeners, la community di clienti che sposano l’attivismo ambientale, del calcolo del carbon footprint o del servizio Beyond Energy per l’analisi dei consumi della propria abitazione in ottica di un utilizzo più consapevole dell’energia. E per abilitare i clienti a risparmiare è stata introdotta una sezione di e-commerce che propone soluzioni e tecnologie per diminuire i propri consumi.