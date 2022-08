Technoprobe cerca nuovi talenti dopo l'espansione record

Technoprobe, l'azienda a conduzione familiare si amplia: focus sulle tematiche ESG e nuove opportunità professionali

Technoprobe, impresa lombarda a conduzione familiare nata nel 1996, crea apparecchiature atte a collaudare la qualità dei microchip delle aziende clienti. Anno dopo anno i test di collaudo sono diventati sempre più complessi, in linea con l'evoluzione stessa dei chip: l'intuizione di Technoprobe, che è stata poi lo strumento che ha aperto la strada del suo successo, è stata quella di sviluppare negli ultimi dieci anni un prodotto particolarmente sofisticato. Ad oggi infatti, l'azienda testa "più del 50% dei chip più evoluti" ed è considerata dai clienti un fornitore essenziale: questo perché a livello mondiale sono soltanto due le aziende che producono probe cards e specializzate in questo ambito.

Crescere implica anche nuove responsabilità. Con i suoi 2.500 dipendenti, 1500 dei quali in Italia, Technoprobe lavora da tempo per garantire innovazione e crescita delle proprie competenze tecnologiche, in un contesto che premia la qualità, garantita dai lavoratori stessi. L’impegno di Technoprobe sulle tematiche ESG è notevole da tutte e tre le angolazioni. Dal punto di vista ambientale, le persone di Technoprobe hanno dato il via ad attività di riforestazione urbana nel proprio territorio, con oltre 200 specie autoctone, per compensare le emissioni di CO2; inoltre sono stati installati impianti fotovoltaici e si sta lavorando sulla riduzione dei consumi interni, per garantire l'efficientamento. Combinando sia sostenibilità ambientale che sociale, Technoprobe ha aperto un orto sociale di 30.000 mq che offre lavoro a persone disabili e che produce frutta e verdura bio e a km 0. La responsabilità sociale è stata portata avanti anche in piena pandemia: uno stabilimento (ai tempi appena realizzato) è stato di fatto utilizzato non per iniziare la produzione, bensì per creare un hub per la vaccinazione di massa, contribuendo ad accelerare la campagna vaccinale anti Covid-19 nella Regione Lombardia.

Aspetti di Governance da sottolineare sono invece la forte cultura della diversità di genere e dell'inclusione che caratterizza l'azienda e soprattutto il rispetto per la vita privata dei dipendenti: orari lavorativi più flessibili, maggiori contratti regolamentati, smart working e diritto alla disconnessione i temi d'innovazione a cui si sta lavorando. In particolare l'organizzazione ha ridotto, a parità di stipendio, le ore feriali, impegnandosi a firmare un contratto integrativo aziendale con i sindacati che prevede per i dipendenti un mese lavorativo in meno all'anno: "l’evoluzione tecnologica permette di ridurre i costi aumentando la produzione" sostiene Roberto Alessandro Crippa, General Manager di Technoprobe.

Technoprobe offre opportunità lavorative a giovani e professionisti e abbrevia l'iter di recruiting: l'azienda apre le porte il 7 ottobre

Molte le opportunità lavorative all'interno dell'azienda di Cernusco Lombardone (Lecco), sia per giovani che per figure Senior. Per abbreviare il processo di selezione e consentire alle persone di conoscere da vicino l'impresa e i dipendenti, Technoprobe ha deciso di aprire le porte della sede centrale venerdì 7 ottobre e accogliere i potenziali candidati in un grande Hiring Date, a cui ci si può iscrivere e magari uscirne con una proposta lavorativa.

Roberto Crippa ha dichiarato durante l'intervista per affaritaliani.it: "Abbiamo assunto 1.000 persone in due anni e lavoriamo per garantire loro un maggiore equilibrio tra sfera lavorativa e privata. Siamo un'azienda in forte espansione e crescita e automaticamente si generano nuove posizioni lavorative, su tutti i livelli: cerchiamo sia giovani che profili con maggiore esperienza. A farla da leone dal punto di vista quantitativo sono ovviamente i ruoli legati a personale tecnico e ingegneristico, ma abbiamo posizioni aperte anche nell'Amministrazione, Finanza & Controllo, Ufficio Legale".

La formazione, l'anello che lega Technoprobe ai giovani

Technoprobe è fortemente impegnata lato formazione e combatte una battaglia importante per l'Italia: rendere consapevoli (in primis le famiglie e poi i ragazzi) che i licei non sono l'unica strada percorribile e che, anzi, ci sono percorsi scolastici che garantiscono un futuro lavorativo.

"Un nostro importante progetto è quello di investire in formazione" dichiara Crippa. "Insieme a Confindustria, alla Provincia e al Ministero dello Sviluppo Economico lavoriamo per favorire l'insediamento di nuove scuole tecnologiche sul territorio, che permettano ai ragazzi di scegliere un percorso di studio che sia allineato con le richieste del mondo del lavoro. Abbiamo altresì finanziato laboratori e partecipato attivamente a progetti che permettono al territorio di fornire un'offerta formativa adeguata e necessaria e alle famiglie di essere più informate e orientate".

"Inoltre, tutte le estati proponiamo una formula che permette ai ragazzi delle scuole superiori, a studenti universitari e neolaureati di entrare nella nostra azienda per qualche mese per conoscere il mondo del lavoro. Si chiamano 'Summer Jobs' e ci consentono di entrare in contatto, conoscere e coltivare nuovi talenti, e perché no offrire loro contratti di lavoro dopo la stagione. È un format importante perché vuole avvicinare il mondo della formazione al mondo lavorativo, i ragazzi che intraprendono questo percorso ne escono maggiormente consapevoli" conclude il General Manager di Technoprobe.