Telsy guida la sperimentazione QKD a Lisbona su rete terrestre e sottomarina

Telsy, QTI e MEO: Quantum Key Distribution su rete in fibra terrestre e sottomarina nell'area metropolitana di Lisbona

Telsy, attraverso la controllata QTI, ha implementato insieme alla telco portoghese Meo (Serviços de Comunicações e Multimédia) un collegamento di comunicazione sicura a livello quantistico nell'area metropolitana di Lisbona. In occasione dell'European Quantum Technology Conference, la società guidata dall'amministratore delegato Eugenio Santagata - centro di eccellenza per la sicurezza delle comunicazioni e la cybersecurity di TIM Enterprise - ha realizzato il collegamento sulla rete in fibra ottica combinata terrestre e sottomarina tra tre nodi strategici fornita dall'operatore portoghese, con una sperimentazione, presentata in modalità live, che dimostra la capacità di fornire servizi di connettività protetta con Quantum Key Distribution (QKD) su una rete esistente.

In particolare, la tecnologia QKD è stata impiegata per garantire una protezione a livello quantistico del traffico generato da una videoconferenza tra la sede dell’EQTC 2024 Culturgest di Lisbona e Sesimbra, resa possibile attraverso la piattaforma Telsy Antares.

Una soluzione innovativa, implementata su una rete in fibra ottica terrestre e sottomarina fornita da MEO, in grado di adattarsi alla particolare conformazione geografica dell'area metropolitana di Lisbona, ottimizzando così la sicurezza delle comunicazioni in un contesto urbano complesso. L’iniziativa, si inserisce nelle attività del progetto europeo QUantum ecOsystems - EQUO, consorzio industriale EuroQCI guidato dal Gruppo TIM e focalizzato sulla progettazione, sviluppo e test di soluzioni QKD avanzate integrabili nelle reti di telecomunicazione.

Nell’attuale contesto che vede una crescente densità del traffico dati e la necessità di proteggerne l'integrità e la riservatezza, la tecnologia QKD rappresenta infatti una delle soluzioni più promettenti per offrire un ulteriore livello di sicurezza alle infrastrutture di comunicazione esistenti. Sfruttando le leggi della meccanica quantistica, la QKD offre una sicurezza incondizionata contro minacce informatiche avanzate, sia classiche che provenienti da computer quantistici.

“In Telsy siamo impegnati a guidare l’innovazione nella cybersecurity di nuova generazione. Con questa iniziativa dimostriamo l’efficacia del Quantum Key Distribution applicata a collegamenti terrestri e sottomarini raggiungendo così un traguardo significativo per le comunicazioni sicure a livello quantistico e garantendo importanti avanzamenti tecnologici sulle reti di telecomunicazione reali e su quelle delle interconnessioni transfrontaliere”, ha dichiarato Pierangela Pitzolu, Director of International Government Business Development di Telsy.

“Grazie alla potenza della tecnologia quantistica e ai nostri avanzati sistemi QKD, stiamo contribuendo a definire un nuovo standard nella sicurezza dei dati, posizionando l’Europa come leader nell’ecosistema della sicurezza quantistica”, ha affermato Tommaso Occhipinti, Co-founder e CEO di QTI. “La conferenza EQTC ha rappresentato il contesto ideale per presentare questa importante implementazione”.

Questa iniziativa promossa da Telsy con QTI e MEO segna un importante passo in avanti nell’adozione delle tecnologie quantistiche nel settore delle telecomunicazioni e per la sicurezza delle comunicazioni nel territorio dell’Unione Europea.