Terna, primo Transmission System Operator ad associarsi al MIT

Gruppo Terna e MIT Energy Initiative, accordo triennale per accelerare la transizione energetica

Grande successo per il Gruppo Terna che compie un ulteriore passo avanti nel rafforzare il proprio ruolo chiave nei processi della transizione energetica: il Gruppo Terna e il MIT Energy Initiative (MITEI), il dipartimento del MIT per la ricerca, l’istruzione e la divulgazione dei temi dell'energia, hanno infatti annunciato che l'azienda italiana, a partire dal 1° luglio, sarà il primo ‘Transmission System Operator’ ad associarsi al MITEI. Collaborazione chiave anche per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Green Deal europeo, l'accordo triennale prevede la partecipazione del Gruppo Terna al ‘Future Energy Systems Center’ del MITEI, il cui obiettivo è quello di facilitare le interazioni tra docenti e ricercatori del MIT e le aziende associate, per affrontare le pressanti sfide energetiche e sviluppare soluzioni per la decarbonizzazione da introdurre nel mercato. A tal fine, il Centro sta sviluppando una serie di attività di ricerca, finanziate dai soci, finalizzate all'evoluzione del settore elettrico.

“Siamo onorati di aderire al MIT Energy Initiative e portare il contributo e le competenze di Terna nel ‘Future Energy Systems Center’ del MITEI”, ha affermato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo Terna. “L'obiettivo della collaborazione fra Terna e la comunità di ricerca del MIT è quello di coniugare l'esperienza di Terna sulla tecnologia e sullo sviluppo delle reti con le competenze ingegneristiche, economiche e normative del MIT, al fine di promuovere l’evoluzione della rete elettrica quale driver per la transizione energetica”.

“Siamo grati di accogliere Terna quale nuovo associato del Future Energy Systems Center del MITEI”, ha affermato Robert C. Armstrong, Direttore del MITEI e Professore di Ingegneria Chimica al MIT. “Terna porterà in questo consorzio la sua grande esperienza e conoscenza del funzionamento del sistema di trasmissione elettrica e contribuirà ad accelerare il progresso verso la transizione energetica”.

In quanto componente fondamentale del ‘Climate Action Plan for the Decade’ del MIT e del programma di ricerca del MITEI, i ricercatori del Future Energy Systems Center conducono analisi integrate del sistema energetico, fornendo approfondimenti sulle complesse trasformazioni multisettoriali che genereranno impatti sugli impianti di produzione di energia e sui sistemi di trasporto, sull'industria e sull’ambiente urbano. In virtù della sua appartenenza al ‘Future Energy Systems Center’ del MITEI, Terna parteciperà al ‘Center Advisory Committee’ e contribuirà quindi alla definizione dell'indirizzo complessivo e delle priorità di ricerca future del Centro.

Il MIT accetta i consigli dei soci e decide in modo indipendente l'agenda di ricerca del Centro. Terna beneficerà, inoltre, della partecipazione a seminari periodici su importanti tecnologie e temi energetici emergenti, nonché a workshop organizzati con l’obiettivo di divulgare i risultati delle ricerche e facilitare il confronto tra aziende associate e ricercatori del MIT su progetti di ricerca in corso e in prospettiva.