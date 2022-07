TIM, il CdA di Telsy si rinnova con oltre il 40% di donne

TIM, nuove nomine nel CdA di Telsy: superata la soglia del 40% di presenza femminile

TIM comunica che il Consiglio di Amministrazione di Telsy, azienda del Gruppo dedicata allo sviluppo della Cybersecurity, ha cooptato Gabriella D’Elia, Angela Gargani e Sabina Strazzullo e nominato Alessandro Pansa Presidente. Come già previsto per il Consiglio di TIM, con queste nuove nomine anche il CdA di Telsy supera la soglia del 40% di presenza femminile, seguendo quanto avvenuto a giugno in TIM Servizi Digitali (con l’80% di donne in CdA), a testimonianza dell’impegno del Gruppo a superare la disparità di genere con azioni concrete.

Entrano nel team Telsy Gabriella D’Elia, Angela Gargani e Sabina Strazzullo

Gabriella D’Elia, laureata in Ingegneria Elettronica, ha maturato una importante e vasta esperienza nel settore delle Telecomunicazioni, ricoprendo incarichi di rilievo in TIM, dove si è occupata prevalentemente di Demand Management delle soluzioni IT a supporto dei processi di commercializzazione, fatturazione e assistenza dei clienti sia Consumer che Enterprise. Certificata come innovation manager, ha contribuito al disegno ed alla realizzazione delle principali soluzioni tecnologiche a supporto dei progetti di trasformazione aziendale.

Angela Gargani dopo gli studi in Filosofia alla Sapienza e un’esperienza nel gruppo Banca Sella, è entrata nel gruppo TIM nel 1995, nell’ufficio stampa dell’area territoriale Lazio. Nella sua carriera all’interno del Gruppo, dopo un periodo nell’area qualità in cui si è occupata dei rapporti con l’organizzazione internazionale EFQM (European Foundation for Quality Management), ha ricoperto ruoli di crescenti responsabilità all’interno della funzione Chief Public Affairs & Security Office, dove è responsabile dei rapporti con Confindustria e con le Trade Associations.

Sabina Strazzullo dopo gli studi in Giurisprudenza, ha conseguito il titolo di Avvocato e un Master in diritto dell’Informatica presso l’Università Lumsa. Dal 2004 ha iniziato a occuparsi di relazioni istituzionali in Wind, a partire dal livello nazionale, per poi assumere la responsabilità del Public Affairs a livello europeo, nazionale e locale, rimanendo alla guida della struttura anche dopo la fusione con H3G e assumendo anche la responsabilità dei rapporti con le Associazioni dei Consumatori. Nel 2020 è entrata nel Gruppo TIM, come responsabile National Institutional Affairs, assumendo successivamente anche la responsabilità sul comparto Digital.