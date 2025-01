Toys Center: con "Giocattolo Sospeso" oltre 10.000 doni per i bambini in ospedale

Toys Center, conclusa con successo l’iniziativa "Giocattolo Sospeso" in collaborazione con ABIO: donati oltre 10.000 giocattoli ai bambini in ospedale

Si è conclusa con risultati straordinari l’iniziativa benefica “Giocattolo Sospeso”, promossa poco prima del Natale da Toys Center in collaborazione con Assogiocattoli e Fondazione ABIO Italia ETS, dedicata ai bambini ricoverati in ospedale. La campagna solidale ha registrato numeri senza precedenti: in appena una settimana sono stati raccolti 10.133 giocattoli, trasformando la generosità dei partecipanti in momenti di gioia per tanti piccoli pazienti.

L’iniziativa ha coinvolto 61 punti vendita Toys Center situati nelle vicinanze delle sedi di Associazione ABIO, i cui 4.000 volontari operano quotidianamente in tutta Italia per offrire supporto ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie durante la degenza ospedaliera. I clienti, recandosi nei negozi, hanno avuto l’opportunità di scegliere un giocattolo da donare, consegnandolo al personale per la successiva distribuzione da parte dei volontari ABIO. Ogni dono era accompagnato da un adesivo personalizzato, simbolo di un legame diretto e speciale tra chi ha donato e chi ha ricevuto.

“Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto con questa edizione di Giocattolo Sospeso”, ha dichiarato Michela Mazziero, Marketing & Communication Manager di PRG Retail Group. “La partecipazione attiva delle comunità locali dimostra quanto la solidarietà sia radicata nei cuori delle persone. Grazie alla generosità di tutti coloro che hanno contribuito, siamo riusciti a portare un sorriso a tanti bambini, creando una rete di solidarietà che ha abbracciato l’intero territorio nazionale”.