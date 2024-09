Trenitalia è partner ufficiale di X Factor 2024

Trenitalia sigla una partnership con X Factor 2024: presentato un treno Frecciarossa dedicato al programma

Oggi, alla stazione di Milano Centrale, Trenitalia ha annunciato la collaborazione con X Factor 2024 presentando un Frecciarossa con livrea dedicata al programma. “In viaggio con la grande festa della musica” è il messaggio della partnership siglata, grazie a Sky Brand Solutions (dipartimento di Sky Media) insieme a Fremantle, tra Trenitalia (Gruppo FS) e X Factor 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte il prossimo 12 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Alla presentazione, tenutasi in occasione dell’evento di lancio del programma, hanno partecipato Mario Alovisi, Direttore Marketing Trenitalia; Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia; Giuseppina Violante, Sky Media Executive Vice President; Marco Tombolini, CEO di Fremantle; Roberta Zamboni, Global Head of Branded Content & Sponsorship di Fremantle; i quattro giudici del programma, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, e la conduttrice Giorgia.

Il Frecciarossa, personalizzato con il claim e con i volti dei giudici e della conduttrice dello show, viaggerà sulla rete nazionale fino al 5 dicembre 2024, data in cui accompagnerà i quattro finalisti a Napoli per disputare la finale nell’incantevole cornice di Piazza del Plebiscito.

La partnership conferma l’impegno di Trenitalia nell’avvicinarsi al mondo dei giovani e l’importanza di incentivare una mobilità sostenibile in continuo rinnovamento. Una collaborazione che vede le due realtà unite nello sviluppo e realizzazione di iniziative per portare il viaggio della musica su tutto il territorio italiano.

Trenitalia, infatti, con Frecciarossa, Intercity - nella sua nuova immagine - e Regionale, accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel loro viaggio verso Milano per partecipare alle Audizioni dello show ed esaudire il loro sogno.

Ogni venerdì, dal 25 ottobre al 29 novembre, inoltre, la società del Gruppo FS ospiterà nella stazione di Milano Centrale i concorrenti eliminati dalla gara che si esibiranno in uno showcase, con i nuovi treni del Regionale a fare da cornice, in modo da mostrare al pubblico di X Factor l’attuale rivoluzione di ammodernamento della flotta del Regionale.