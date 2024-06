UniCredit ospita il prestigioso trofeo dell’America’s Cup

UniCredit: accolto il prestigioso trofeo dell’America’s Cup nella filiale di piazza Gae Aulenti a Milano

UniCredit ha il privilegio di ospitare oggi il prestigioso trofeo dell’America’s Cup nella filiale di piazza Gae Aulenti a Milano. La banca è il GLOBAL PARTNER e GLOBAL BANKING PARTNER esclusivo della 37ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, la competizione di vela più famosa al mondo, che si terrà a Barcellona dal 22 agosto al 27 ottobre 2024.

Il trofeo, simbolo di eccellenza sportiva, sarà esposto al pubblico per tutta la giornata di lunedì 24 giugno, dalle 8:20 alle 19:30. Questo offre un’occasione unica per ammirare da vicino uno dei più rinomati simboli nel mondo dello sport. Dopo l’esposizione a Milano, la Coppa proseguirà il suo viaggio lungo sette città costiere della Catalogna, per poi arrivare a Barcellona all’inizio di luglio. Qui, sarà presentata insieme ai trofei dell’UniCredit Youth America’s Cup e della Puig’s Women America's Cup.

UniCredit, in quanto banca commerciale paneuropea, ha stretto questa partnership per contribuire a portare al pubblico di tutto il mondo l'emozione, il fascino e i trionfi dello storico trofeo. L'America’s Cup è nota per essere la competizione sportiva internazionale più antica al mondo, con la gara inaugurale svoltasi nel 1851, e rappresenta un’incredibile prova di resistenza fisica e mentale per i concorrenti.

Quest’anno, l'America’s Cup ospiterà anche la Puig’s Women America's Cup e la Youth America’s Cup, sostenuta da UniCredit in qualità di naming partner. La Regata UniCredit Youth America’s Cup si svolgerà dal 17 al 26 settembre a Barcellona e riunirà i migliori giovani velisti del mondo, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, provenienti da 12 Paesi. Il trofeo dell’UniCredit Youth America’s Cup sarà presentato il 1º luglio a Barcellona. Questa emozionante gara metterà alla prova lo spirito di squadra, l’intuizione, la leadership e l’abilità dei partecipanti.

UniCredit si impegna a sostenere questi eventi per promuovere i valori di collaborazione, competizione leale e eccellenza sportiva, contribuendo a rendere la 37ª edizione dell’America’s Cup un evento memorabile per tutti gli appassionati di vela e sport a livello globale.