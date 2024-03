UniCredit: siglato un Sustainability Linked da €4 mln emesso da Free Luce&Gas

UniCredit al fianco di Free Luce&Gas: sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 4 milioni di euro

UniCredit ha recentemente sottoscritto un Sustainability Linked Minibond del valore di 4 milioni di euro emesso da Free Luce&Gas, una società operante nel mercato elettrico nazionale con sede legale a Roma e uffici direzionali a Terni. Questa operazione mira a sostenere lo sviluppo dell'azienda e a migliorare i suoi profili di sostenibilità. L'emissione di questo minibond sostenibile rappresenta uno strumento finanziario che promuove la realizzazione di obiettivi relativi alla performance ESG (Ambientale, Sociale e di Governance). Inoltre, prevede un meccanismo di aggiustamento del tasso di interesse basato sul raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti nelle clausole di sostenibilità. Nel corso dei prossimi 5 anni, l'azienda si impegna a conseguire e migliorare il rating ESG assegnato da Cerved, l'ente responsabile della certificazione del raggiungimento di tali obiettivi.

Free Luce&Gas nasce nel 2012 come operatore nel mercato elettrico nazionale grazie ad una partnership tra professionisti del settore energetico e informatico, con esperienze e competenze pluriennali maturate in ambito energia già dagli anni 2000. Dopo i primi anni di attività dedicati alla gestione di clienti energivori (con forniture di energia elettrica, gas e soluzioni di risparmio energetico), a fine 2018 decide di focalizzare le proprie attività soprattutto verso il mercato domestico e retail (PMI e micro business).

Free Luce&Gas rappresenta oggi, attraverso la rete di imprese “ØKW” (marchio registrato), un Gruppo consolidato di aziende operanti in ambiti diversi, seppur sinergici, come la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’informatica applicata al settore energetico e l’attività di ESCo (Energy Service Company). L’obiettivo principale di Free Luce&Gas e della rete “ØKW” è divenire un soggetto aggregatore di riferimento su tutto il territorio nazionale, fornendo servizi per Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Condomini (AUC - Gruppi di Autoconsumo che agiscono collettivamente).

Francesco Paparelli, CEO di Free Luce&Gas, ha commentato: “Per la nostra azienda questa non è soltanto una mera operazione finanziaria ma vuole essere anche un rinnovato impegno verso una crescita sostenibile. Da sempre la nostra società fonda la propria attività su valori imprescindibili come l’impegno ambientale, con la fornitura di energia “verde” e gli sforzi profusi nello sviluppo delle Comunità Energetiche e dell’Autoconsumo collettivo; l’impegno sociale, con politiche di welfare e di attenzione all’economia del territorio; ed infine l’impegno alla trasparenza verso i partner terzi, con l’adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico condiviso ( ex D.lgs. 231/2001) e con la certificazione qualità ISO 9001:2015. Ringraziamo, quindi, UniCredit che con questa operazione e con la fiducia dimostrataci, ci incoraggia a proseguire nel miglioramento continuo e verso una visione aziendale basata sempre più sulla sostenibilità, a beneficio non soltanto della nostra società e della nostra rete ma anche del sistema economico di tutti i territori in cui operiamo”.

“Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel promuovere la crescita delle imprese italiane che si distinguono per innovazione e sostenibilità, come Free Luce&Gas. Siamo in grado di fornire loro diverse soluzioni per cogliere nuove opportunità di business. Ad esempio, tramite i minibond, segmento che vede UniCredit leader in Italia, mettiamo a disposizione risorse significative incoraggiando e facilitando forme di investimento finanziario alternative. Inoltre, ci impegniamo a sostenere la transizione verso irrinunciabili standard ESG. Siamo infatti convinti che la sostenibilità costituisca una leva per la competitività delle aziende e un elemento chiave per assicurare crescita e benessere all’economia del territorio”, ha aggiunto Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.