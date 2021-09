United for Progress: il manifesto di Audi fa tappa nel Campus di H-Farm

H-FARM e il suo Campus diventano interlocutori e palcoscenico per parlare di innovazione, tecnologia, cambiamenti sociali ed economici nella prossima tappa di United for Progress, il progetto con cui Audi Italia ha deciso di celebrare il futuro: un palinsesto di eventi per parlare di innovazione, esperienze uniche e digitale attraverso momenti di confronto tra personaggi di altissimo valore.

“Il futuro è una strada che possiamo raggiungere solo uniti” è la promessa di United for Progress, un vero e proprio manifesto che Audi Italia realizza attraverso testimonianze di protagonisti del cambiamento che condividono gli stessi valori, visioni e attitudini, in luoghi che incarnano questa idea di progresso.

Questo coinvolgente racconto, che attraversa e racconta l’Italia più innovativa e proiettata al futuro, fa tappa nel Campus di H-FARM, il più grande e importante polo di innovazione in Europa, in cui convivono studenti, imprenditori, startupper e appassionati di innovazione, contaminandosi l’un l’altro in un continuo scambio di idee e suggestioni. La partnership tra Audi Italia e H-FARM è giunta oramai al quarto anno consecutivo, un incontro di valori e visione condivisi, per creare qualità e innovazione, che ha dato vita a diverse iniziative con un unico fattore comune: il sostegno e la diffusione di una cultura dell’innovazione, accessibile a tutti e che pone al centro della ricerca l’uomo e le sue esigenze. Oltre ad aver supportato borse di studio per consentire agli studenti più meritevoli di accedere ai percorsi di formazione di alto livello di H-FARM Education all’interno del nuovo Campus, Audi Italia da quattro edizioni è il motore di Audi We Generation, il progetto di storytelling che ha come obiettivo raccontare il mondo dell'innovazione attraverso la voce dei giovani studenti. All’interno del Campus, Audi ha sostenuto eventi di approfondimento come Kinnernet e FutureShots.

Il viaggio di United For Progress è partito da Milano, città simbolo di un’architettura innovativa in grado di fondere verde e aree urbane, approdato a Solomeo, il borgo dello stilista-umanista Brunello Cuccinelli per parlare di uno stile imprenditoriale etico, dove l’uomo è al centro di tutto. Ora il progetto arriva a Treviso, in H-FARM, dove l’innovazione è fatta di giovani, startup e aziende che vogliono cogliere le opportunità offerte dal digitale, adottando un approccio sostenibile e antropocentrico.

Il Campus di H-FARM diventa il touchpoint Audi sul mondo dell’innovazione in 3 appuntamenti: due eventi, targati “United for Progress”, tra settembre e ottobre, e la presenza a FutureShots Festival ’21, il festival sull’innovazione di H-FARM, in programma i prossimi 1 e 2 ottobre.

Il primo appuntamento di “United for Progress” in H-FARM si terrà il 16 settembre, a partire dalle 18.15: si parlerà di nuove comunità e modalità di interazione, tra fisico e digitale. Due panel per affrontare il tema attraverso il confronto con ospiti d’eccezione: insieme a Riccardo Donadon, fondatore di H-FARM, saliranno sul palco della nuova Library progettata da Richard Rogers e lo studio Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia e Simon Beckerman, fondatore di Depop, startup fondata nel 2011 in H-FARM, diventata caso imprenditoriale del 2021 e secondo unicorno in Italia grazie alla vendita per 1,625bl. Moderati da Guido Guerzoni, professore alla Bocconi ed esperto d’innovazione e cultura, i protagonisti si confronteranno su come sta cambiando il rapporto tra persone, la socialità, e le nuove concezioni di comunità. Ospiti dell’evento anche Tracy Meller, dello studio Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), Ozmo, street artist italiano e Fabio Oprandi responsabile Augmented Reality Head-up Displays di Audi AG.