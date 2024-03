Veratour chiude il 2023 con un fatturato di €234 mln, +28% rispetto al 2022

Veratour conclude il 2023 con un fatturato di 234 milioni di euro: recuperato il gap sul 2019

Veratour ha presentato oggi, presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano, i dati di bilancio che hanno caratterizzato l’anno passato e le novità che domineranno l’anno da poco iniziato. Il 2023 è stato un anno cruciale per il turismo, segnando una netta ripresa dopo gli anni difficili. I primi dati del 2024 confermano questa tendenza incoraggiante, nonostante le tensioni internazionali che continuano a impattare il settore. Il bilancio del 2023 di Veratour ha visto una forte ripresa dei volumi, con un fatturato che ha toccato i 234 milioni di euro, registrando un aumento del 28% rispetto all'anno precedente.

Questo risultato ha quasi colmato il gap con il 2019, quando il fatturato era stato di 252 milioni di euro. Le marginalità hanno completato il quadro positivo, con un utile prima delle imposte (EBT) che ha raggiunto i 19 milioni di euro, raddoppiando rispetto all'anno precedente. Questi dati evidenziano la solidità e le capacità di sviluppo di Veratour, che si conferma tra i principali tour operator italiani.

“La solidità e le capacità di sviluppo di questa azienda sono eccezionali, siamo tra i principali tour operator italiani grazie all'impegno e alla passione che tutti in Veratour dimostrano quotidianamente, dal team che lavora in sede fino a tutto il personale nelle strutture. Come gli altri operatori del settore turistico dobbiamo ancora una volta fronteggiare nuove crisi internazionali, ma, ciò nonostante, siamo riusciti a crescere. Abbiamo continuato a investire sulle persone e sui prodotti anche in questi anni difficili e i risultati sono arrivati”, ha dichiarato Stefano Pompili, Co Ceo di Veratour.

Nel 2023, Veratour ha effettuato 28 nuove assunzioni, pari al 20% dell'intero organico della sede centrale, confermando il suo ruolo di realtà solida capace di generare nuovi posti di lavoro. Guardando al futuro, Veratour ha annunciato importanti novità per il 2024, con l'apertura di sette nuove strutture, tra cui resort e crociere, in diverse destinazioni esotiche come Capo Verde, Cuba, Repubblica Dominicana, Egitto, Grecia e Spagna.

La diversificazione dell'offerta si conferma come un asset fondamentale per Veratour, che ha registrato un aumento significativo delle prenotazioni per le destinazioni di medio e lungo raggio. Nonostante le tensioni geopolitiche che hanno influenzato le vendite in alcune aree, l'azienda ha saputo attrarre i viaggiatori verso destinazioni alternative mantenendo alti standard di qualità e servizio.

“Inseriamo una nuova destinazione nel nostro catalogo solo quando siamo sicuri che rispetti gli alti standard a cui sono abituati i nostri clienti. A fronte delle difficoltà economiche causate dall’inflazione, i viaggiatori sono ancora più attenti nella loro scelta e puntano sempre più sull’alta qualità e sui servizi d’eccellenza per evitare brutte sorprese. Per questo investiamo tanto sul personale di accoglienza, sulla qualità del Made in Italy e sui rinnovamenti: ogni anno la maggior parte delle strutture beneficia di interventi di miglioramento ordinari e straordinari”, ha aggiunto Daniele Pompili, Co Ceo Veratour.

Nonostante l'inflazione che continua a farsi sentire, Veratour ha cercato di limitare gli aumenti dei prezzi, mantenendo un incremento del listino del 3% rispetto all'anno precedente per il 2024. Secondo il piano aziendale, Veratour mira a raggiungere un volume di affari di 255 milioni di euro nel 2024, 275 milioni di euro nel 2025 e 300 milioni di euro nel 2026. Veratour, dunque, si conferma come un punto di riferimento nel settore turistico italiano, con una solida crescita e prospettive promettenti per il futuro. La sua capacità di adattarsi alle sfide e di offrire esperienze di viaggio di alta qualità continua a conquistare la fiducia dei viaggiatori, confermando il suo ruolo di leader nel mercato.

L'intervista di affaritaliani.it a Stefano Pompili, Co Ceo di Veratour

A margine dell'evento, Stefano Pompili, Co Ceo di Veratour, ai microfoni di affaritaliani.it ha commentato: "Il 2023 è l'anno della ripresa piena di mercato. Il settore turistico dopo due anni molto complessi continua a performare, Veratour chiude la stagione con 234 milioni di euro, dunque, con un risultato ante imposte molto importante che sarà il primo della storia e soprattutto con la voglia degli italiani di ritornare a viaggiare. La vacanza ormai può essere considerata un bene insostituibile. Sul tema prodotto mettiamo l'Egitto al primo posto, ormai 3 italiani su 10 hanno scelto la meta egiziana nel 2023. Ancora, 3 italiani su 10 hanno scelto l'Italia, e il resto, invece, si sono divisi tra mete di lungo viaggio o Grecia e Spagna. Ad ogni modo è stata una stagione indimenticabile che ha incentivato il cliente a viaggiare".