Zurich lancia Zurich Power: la soluzione di investimento con rendimento del 3%

Zurich presenta 'Zurich Power': la nuova soluzione di investimento con rendimento annuo del 3% garantito per 7 anni e bonus alla scadenza

In uno scenario economico caratterizzato da una ricerca sempre maggiore di stabilità finanziaria e in cui la conservazione e la difesa del patrimonio personale sono prioritarie per i risparmiatori, Zurich lancia Zurich Power, la soluzione di investimento in grado di coniugare un alto livello di sicurezza con rendimenti ottimali che sarà distribuita dagli agenti Zurich e dai Consulenti Finanziari Zurich Bank. Zurich Power offre un rendimento annuo del 3%1 garantito da Zurich per una durata di 7 anni che, non risentendo delle fluttuazioni dei mercati finanziari, vuole rappresentare una risposta alle preoccupazioni e alle esigenze di stabilità dei risparmiatori. Inoltre, Zurich Power offre un bonus a scadenza dell’1% sul premio investito, che si aggiunge al capitale maturato.

Con Zurich Power, i clienti investiranno in un paniere di titoli obbligazionari, selezionati da Zurich, di società europee di primaria rilevanza e ad alta affidabilità (100% investment grade) che consentirà di ottenere un rendimento annuo, netto costi, del 3% per 7 anni garantito da Zurich. Il lancio di Zurich Power contribuirà ad imprimere nuovo slancio al mercato e rivitalizzerà l’offerta dei prodotti d’investimento tradizionali che troppo spesso offrono rendimenti stabili ma poco competitivi.

Renato Antonini, Amministratore Delegato di Zurich Investments Life, ha dichiarato “I risparmiatori italiani storicamente preferiscono mantenere un alto livello di liquidità sul conto corrente andando però incontro al rischio di erosione del valore del denaro a causa dell’inflazione. Alla base di questo atteggiamento virtuoso vi è il timore di non poter far fronte agli imprevisti della vita. L’investimento assicurativo porta con sé gli elementi di tranquillità derivanti dai benefici di una polizza unendoli alle opportunità di investimento offerte dal mercato. Zurich Power, con la garanzia di un rendimento competitivo e stabile nel tempo, è una soluzione sicura ed unica per la gestione dei risparmi”.

Zurich Power è un’offerta nata per tutelare al meglio ogni tipologia di risparmiatore e in quest’ottica consente di optare anche per la liquidazione tramite cedola annua, andando così incontro alle eventuali esigenze personali di integrazione del reddito. Con possibilità di riscatto anticipato dopo un anno, la nuova soluzione offre flessibilità ai risparmiatori oltre a tutti i vantaggi tipici dei prodotti assicurativi, partendo da quelli successori e di garanzia delle rendite. Sarà possibile investire nella nuova soluzione dal 20 marzo 2024 rivolgendosi agli agenti Zurich ed ai consulenti finanziari Zurich Bank.