Orcel rinvia ancora l'M&A: "Non ci serve, meglio remunerare gli azionisti"

"Abbiamo pochi obiettivi per le acquisizioni all in. Se le valutazioni si allineeranno al livello da giustificare un'acquisizione allora ci muoveremo, altrimenti restituiremo il capitale agli azionisti". Lo ha detto il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, intervenendo alla Mediobanca Ceo conference a Milano. "Non ci serve l'M&A - ha aggiunto il numero uno di Unicredit - per ottenere i risultati dei prossimi tre anni. Credo che faremo meglio dei competitor nei prossimi anni facendo quello che sappiamo fare", ha aggiunto il group ceo, sottolineando che la banca farà operazioni di M&A "solo se accelereranno quello che stiamo già facendo".