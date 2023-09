Outbrain, Corrado Massaro nominato General Manager per l'Italia

Outbrain, Massaro nominato General Manager per il mercato italiano

Outbrain Inc, piattaforma tecnologica leader per l’open web, ha ufficializzato la nomina di Corrado Massaro a General Manager per il mercato italiano a partire da settembre. Il manager riporterà a Francois-Xavier Preaut, Managing Director Southern Europe and LATAM di Outbrain, e succede a Sebastiano Cappa, che ha recentemente assunto il ruolo di Vice President, Brand and Agency Development, EMEA.

Corrado Massaro, professionista di grande esperienza nel campo della pubblicità digitale, è stato Country Director di Yahoo Italia, ricoprendo anche primari ruoli commerciali in Verizon Media, Oath, Aol e Microsoft, nel corso di una lunga carriera che lo ha visto in prima linea nello sviluppo del mercato italiano della pubblicità online e delle tecnologie al servizio della comunicazione e del marketing.

“L'Italia è un mercato strategico per Outbrain e abbiamo grandi ambizioni per il futuro”, ha dichiarato Francois-Xavier Preaut. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Corrado alla guida del nostro ufficio di Milano; la sua esperienza, la sua reputazione, la sua visione e la sua leadership aziendale saranno strategiche per raggiungere i nostri obiettivi nella regione”.

“Sono entusiasta di accogliere questa nuova sfida e lavorerò per sviluppare ulteriormente la posizione di partner privilegiato per tutti gli inserzionisti raggiunta da Outbrain in questi anni di continua crescita in Italia”, ha dichiarato Massaro. “Outbrain è in grado di supportare brand e agenzie nel raggiungimento di obiettivi diversificati, e nei prossimi mesi ci concentreremo sull'espansione dei nostri segmenti di business dedicati alla parte alta del funnel”.

Lo scorso Giugno Outbrain ha lanciato in Italia Onyx by Outbrain™, la nuova branding platform progettata per massimizzare impatto, attention e risultati di business reali delle campagne con obiettivi di awareness nell'open web, grazie a esperienze video e high impact display. Nel suo nuovo ruolo, Corrado Massaro si avvarrà della collaborazione di Gloria Invernizzi e Alberto Mariscotti, rispettivamente alla guida dei team Sales & Account Management