Outbrain Italia, Gianluca Marchese nuovo Business Director

Cresce il business di Outbrain Italia, piattaforma di recommendation capitanata da Sebastian Cappa. Nel primo trimestre del 2021 ha visto il fatturato crescere del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Il native advertising piace sempre più agli editori, ai brand inserzionisti e agli utenti finali grazie al suo contributo di valore, al di là dei walled garden, e all’affidabilità e qualità dei formati, oltre che per la diversificazione del digital mix”, spiega Sebastiano Cappa, Managing Director Italy di Outbrain. “Parte di questa crescita è data dal nostro nuovo posizionamento. Voglio anche per questo fare i complimenti al nostro team internazionale e soprattutto al team locale che ha dimostrato, giorno dopo giorno, 1 centimetro alla volta, un'opportunità dopo l’altra, di essere capace di aprire questa nuova strada e di sostenerne efficacemente lo sviluppo”.

Oltre a queste performance positivi, Outbrain ha ampliato il team italiano: entra Gianluca Marchese, 45 anni, come nuovo Business Development Director di Outbrain. Grazie alle esperienze in Deloitte, Fifa, Yahoo! e King.com, da oltre un decennio si è specializzato nella gestione dei rapporti con i publisher. Inoltre si aggiungono alla squadra anche Maria Tremolada, che avrà il ruolo di Agency Sales Manager; Sabrina Fragapane, che arriva in ambito accounting dopo un’esperienza lavorativa come Partner Success Specialist presso Farfetch in Portogallo e due anni a Dublino in Google; infine Veronica Barbieri, che porta il suo contributo professionale maturato in Silverbullet e in OMD Italy.

“Siamo lieti di poter cominciare anche quest’anno con risultati molto positivi per la sede italiana di un’azienda che ha saputo affrontare con energia e positività le importanti sfide degli ultimi 12 mesi”, conclude Sebastiano Cappa. “Siamo certi che il futuro saprà riconoscere il valore dell’impegno fino ad oggi profuso e che le nuove persone contribuiranno a determinare l’ulteriore sviluppo e successo del nostro market-share in Italia”.