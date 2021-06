Panasonic abbandona Elon Musk, venduta la partecipazione in Tesla

Panasonic abbandona Musk, venduta la partecipazione in Tesla

Il gigante tecnologico giapoponese Panasonic ha venduto l'intera partecipazione nella casa automobilistica Tesla del magnate Elon Musk. La decisione arriva in seguito alla volontà del management di revisionare e rivedere gli investimenti. Da questa operazione incasserà 400 miliardi di Yen, che trasformati in Euro diventano 3 miliardi. Nonostante questo, una portavoce della società ha confermato che la transazione "non influisce sulla partnership con Tesla" e che "continueremo a mantenere buone relazioni. Abbiamo anche notificato a Tesla che le azioni sono state vendute".

Con questa nuova fonte di liquidità l'azienda punta a "futuri investimenti di crescita" e i media locali ipotizzano che Panasonic stia puntando alla società di software statunitense Blue Yonder, come annunicato ad aprile. La compagnia è stata fornitore dell'azienda di Elon Musk dal 2009 e nel 2010 ha investito 18 milioni di euro nel produttore di veicoli elettrici e a guida autonoma: grossa spinta all'espansione del business delle batterie al litio per le auto giapponesi.