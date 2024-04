Pate si dimette, D'Attis (FI): "In Puglia c'è qualcosa che non va"

Bari, si dimette Paolo Pate (Amiu). D'Attis: "Dimissioni del presidente-promotore di una lista di Csx. In Puglia c'è qualcosa che non va"

“Noi siamo garantisti, perciò non commentiamo il rinvio a giudizio del presidente dell’Amiu, che si è dimesso oggi. Commentiamo, invece, il suo attivismo politico: il 24 marzo scorso, l’ormai ex presidente partecipava -da protagonista- alla presentazione di una lista a sostegno della candidatura di Vito Leccese assieme al sindaco di Bari Antonio Decaro. Tutto ciò mentre le municipalizzate baresi sono sotto verifica e una di loro è commissariata per infiltrazioni mafiose. Questo, per noi, è grave e meritevole di approfondimento”.