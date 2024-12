Patrizia Rutigliano alla guida di Suez Italia: esperienza e strategia per il rilancio di acqua e rifiuti

Cambio al vertice per Suez Italia, il colosso francese dell’economia circolare specializzato nella gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. Patrizia Rutigliano è stata nominata CEO delle attività italiane del gruppo, portando con sé una vasta esperienza maturata in ruoli di alto livello nel settore pubblico e privato. Una scelta che riflette la volontà di Suez di rafforzare il proprio ruolo in Italia in un momento decisivo per la transizione ecologica.

Un percorso professionale tra giornalismo, istituzioni e corporate

La carriera di Patrizia Rutigliano inizia nel giornalismo, dove sviluppa un approccio diretto e incisivo nella gestione delle informazioni. Successivamente, passa al settore pubblico come portavoce del Comune di Milano, esperienza che le consente di affinare competenze nel rapporto con istituzioni e cittadini.

Nel 2001 approda nel mondo corporate, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità in Fastweb e Autogrill, consolidando il suo profilo nei settori della comunicazione e degli affari istituzionali. La svolta arriva nel 2009 con l’ingresso in Snam, dove per oltre un decennio guida le strategie di sostenibilità, ESG, comunicazione e marketing. Qui, si distingue per la capacità di integrare obiettivi di crescita aziendale con una visione di lungo periodo legata alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse.

Dal 2023 è membro del CdA di Acea, partecipata al 23% da Suez, e Consigliere indipendente di Poste Italiane, incarichi che testimoniano il suo radicamento in settori chiave per lo sviluppo del Paese.

Le sfide per Suez Italia

Il nuovo incarico la pone alla guida di un settore cruciale per la sostenibilità nazionale: la gestione dell’acqua e dei rifiuti. Con l’Italia impegnata a rispettare gli ambiziosi obiettivi del PNRR e delle direttive europee, il ruolo di Suez assume una rilevanza strategica. Rutigliano sarà chiamata a rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato italiano, puntando su innovazione e tecnologie avanzate per ottimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale.

“Suez in Italia può giocare un ruolo chiave nella transizione verso un modello più sostenibile,” ha dichiarato Rutigliano. “Il gruppo dispone di un’esperienza consolidata in oltre 40 Paesi, che può essere messa al servizio delle nostre comunità per affrontare sfide come la scarsità delle risorse e i cambiamenti climatici.”

L’attenzione si concentrerà sull’introduzione di modelli di economia circolare, con soluzioni innovative per il recupero delle risorse idriche e il trattamento dei rifiuti. Fondamentale sarà anche il dialogo con istituzioni e territori, per creare sinergie e favorire progetti che abbiano un impatto concreto e tangibile.

Un cambio di passo per Suez



La nomina di Rutigliano rappresenta un segnale chiaro: Suez punta su una leadership capace di coniugare competenza tecnica, sensibilità istituzionale e capacità di visione strategica. In un contesto come quello italiano, caratterizzato da un crescente fabbisogno di infrastrutture moderne e di soluzioni sostenibili, l’azienda si propone di consolidare il proprio ruolo come attore di riferimento.

Con questa nomina, Suez non solo riafferma il suo impegno verso il mercato italiano, ma si prepara ad affrontare un futuro in cui innovazione, sostenibilità e collaborazione con le istituzioni saranno gli elementi cardine per affrontare le sfide del settore. Patrizia Rutigliano, forte di una carriera ricca di traguardi, avrà ora l’opportunità di imprimere la sua visione al percorso di crescita dell’azienda.