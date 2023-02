Piazza Affari, extraprofitti da 70 miliardi con guerra, gas e rialzo dei tassi

Guerra, gas, tassi: a Piazza Affari c'è chi festeggia anche nel 2022

Anche in coda a un 2022 tremendo per la guerra in Ucraina e l'inflazione c'è chi festeggia. Lo scrive il Fatto Quotidiano, secondo cui "a fine 2022 si è avvicinata a 70 miliardi la somma dei profitti delle società quotate a Piazza Affari, secondo le stime della società di analisi Intermonte. Un valore record che vale il 4% del prodotto interno lordo nazionale e che è cresciuto del 37% rispetto al 2021".

Secondo il Fatto, le ragioni sono gli "extraprofitti generati dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, che ha dato un brutale colpo di acceleratore al carovita e ha causato la decisione della Bce di aumentare i tassi d’interesse. Se si guarda all’andamento dei listini di Borsa, l’anno che si è chiuso da poco ha registrato la peggiore performance sulla distanza dei 12 mesi dal 2018, quando l’indice era calato del 16,1%, e la seconda peggiore negli ultimi dieci anni".

Ma, prosegue il Fatto Quotidiano "a dispetto della contrazione del valore dei loro titoli, gli azionisti delle società quotate festeggiano il boomde - gli utili, che si trasformeranno in una pioggia di dividendi a compensare almeno in parte quanto perso a livello patrimoniale. Secondo le prime stime, quest ’anno gli azionisti di Piazza Affari tra cedole e riacquisti di azioni dovrebbero incassare circa 36 miliardi, il 2,1% del Prodotto interno lordo".