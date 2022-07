Prada, conti da record: ricavi su del 22%. Ma Bertelli: "Panorama incerto"

Prada, conti da record: ricavi in crescita del 22% a 1,9 miliardi

Prada archivia il primo semestre del 2022 con ricavi pari a 1,9 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto al primo semestre 2021, un gross margin del 77,7% rispetto al 74,3% dello stesso periodo 2021 e un adjusted Ebit margin del 17,4%, rispetto all'11,1% del 2021. L'utile operativo ammonta a 305 milioni, rispetto ai 166 milioni dello stesso periodo nel 2021, mentre l'utile netto sale a 188 milioni dai 97 milioni del primo semestre 2021. "I risultati di luglio rimangono molto positivi, ma il panorama politico ed economico internazionale è decisamente incerto e ci induce a essere cauti. Tuttavia continuiamo ad eseguire la nostra strategia con sicurezza, per sfruttare appieno il potenziale dei nostri marchi. Siamo fiduciosi di raggiungere gli obiettivi finanziari e operativi di medio termine che ci siamo prefissati". Lo ha detto l'amministratore delegato di Prada, Patrizio Bertelli, commentando i risultati del Gruppo relativi al primo semestre 2022.

Nei primi sei mesi dell'anno, il gruppo Prada è cresciuto sia in termini di ricavi, sia di margini, continuando a investire in creatività, know-how industriale e innovazione di prodotto, con una prospettiva di sviluppo di lungo periodo: "La sostenibilità -spiega Bertelli- è al centro di tutte le nostre attività; vogliamo che le nostre scelte siano coerenti con la nostra identità e ci consentano di attrarre e ispirare i consumatori". "Grazie alla nostra presenza globale e distribuzione geografica delle vendite, abbiamo più che compensato l’impatto derivante dai lockdown in Cina e dalle sanzioni alla Russia, dove il Gruppo continua a supportare il proprio personale nonostante la chiusura dei negozi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Prada, Patrizio Bertelli, commentando i risultati del Gruppo relativi al primo semestre 2022.