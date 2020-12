Profumo (Acri): “Il contrasto della povertà educativa è una priorità”

Acri, attivo il Fondo da 600 milioni di euro per contrastare la povertà educativa minorile

Francesco Profumo, il Presidente di Acri, ha dichiarato: “Apprendiamo con piacere dell’avviso pubblico a sportello ‘Educare insieme’, per il contrasto della povertà educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, appena pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Si tratta di un’iniziativa che interviene in un settore importantissimo per il futuro del nostro Paese, che finalmente torna al centro dell’agenda politica. Peraltro in questo ambito è già attivo il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato nel 2016 da un accordo tra Fondazioni di origine bancaria, Governo e Forum del Terzo settore. Dotato complessivamente di 600 milioni di euro, messi a disposizione in 6 anni dalle Fondazioni, per le quali è previsto un apposito credito d’imposta, ha finora erogato circa 300 milioni di euro per attivare quasi 380 progetti in tutta Italia, che coinvolgono mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, con la collaborazione di oltre 6.500 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati”.