PwC, intesa da 1mld con OpenAI: arriva il primo ChatGpt aziendale

PwC rivoluziona il mondo della consulenza con ChatGPT: accordo da 1 mld con OpenAI

PwC, il gigante della consulenza aziendale, ha firmato un accordo per diventare il principale cliente e rivenditore del prodotto aziendale di OpenAI, inaugurando un nuovo fronte nell'ambito della consulenza che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare i processi aziendali e proporre soluzioni innovative.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, PwC integrerà ChatGPT Enterprise, una versione avanzata del chatbot di OpenAI sviluppata con il supporto di Microsoft, pensata appositamente per le grandi aziende. L'accordo prevede l'adozione di ChatGPT Enterprise da parte di oltre 100.000 dipendenti di PwC, con 75.000 impiegati negli Stati Uniti e 26.000 nel Regno Unito.

Un cambiamento da arte del colosso della consulenza che si inserisce nell'ambizioso piano di investimento di un miliardo di dollari che PwC ha annunciato lo scorso anno, mirato a potenziare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa all'interno delle principali aziende di consulenza.

PwC non solo impiegherà ChatGPT Enterprise internamente, ma lo venderà anche direttamente ai propri clienti, diventando così il primo rivenditore ufficiale di questa soluzione AI per uso aziendale. Secondo Joe Atkinson, vicepresidente di PwC US, l'accordo consentirà a PwC di diventare il più grande utilizzatore di ChatGPT Enterprise, sottolineando l'impegno dell'azienda nell'innovazione tecnologica.

PwC si unisce ad altre giganti del settore come Accenture, KPMG ed Ernst & Young nel loro imponente investimento nell'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri servizi. La ragione? Negli ultimi anni, le società di consulenza come PwC hanno visto un notevole aumento dei profitti grazie all'adozione dell'IA generativa.

Attualmente, il 95% dei dipendenti di PwC negli Stati Uniti ha dedicato oltre 360.000 ore alla formazione e all'implementazione di soluzioni legate all'IA generativa. Inoltre, l'azienda ha creato ChatPwC, un proprio chatbot basato sul potente modello GPT-4 di OpenAI, adottato da oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo. I risultati? Un incremento della produttività stimato tra il 20% e il 40%

Inoltre, se PwC estendesse l'iniziativa su scala globale, potrebbe coinvolgere fino a 328.000 dipendenti, mettendo in luce un enorme potenziale di crescita nell'adozione dell'intelligenza artificiale. "Dall'introduzione pubblica di ChatGPT nel 2022, OpenAI ha incrementato le vendite aziendali, con una crescente attenzione verso il mercato enterprise a causa della forte domanda", ha affermato Brad Lightcap, chief operating officer di OpenAI.