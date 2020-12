Economia

Venerdì, 18 dicembre 2020 - 07:56:00 Recordati, approvata in assemblea la fusione con Rossini Investimenti e Fimei E' stata approvata da un'assemblea straordinaria l'operazione di fusione per incorporazione di Rossini Investimenti e Fimei S.p.a in Recordati S.p.a

Recordati, la fusione con Rossini Investimenti e Fimei E' stato approvato il progetto di fusione di Rossini Investimenti e Fimei in Recordati, multinazionale farmaceutica italiana con sede a Milano. L'azienda si occupa di sviluppare, produrre e commerciare prodotti farmaceutici o di chimica farmaceutica. Le assemblee straordinarie degli azionisti di Recordati, Rossini Investimenti e Fimei hanno dato il via libera all'operazione. La fusione, si legge nel comunicato, persegue diversi seguenti obiettivi, tra i quali: realizzare un accorciamento della catena di controllo rispetto alle società operative e semplificare la struttura societaria del gruppo a cui Recordati appartiene (il “Gruppo”), in linea con la prassi nazionale e internazionale, ridurre i costi amministrativi connessi al mantenimento delle Società Incorporande con conseguente liberazione di risorse a vantaggio dell’intero Gruppo. E infine ottenere sinergie amministrative e sinergie legate ai costi fissi di struttura, nonché una maggiore efficienza sotto il profilo finanziario derivante da un accorciamento della catena di controllo che permetterà una più rapida risalita dei flussi di dividendi, cui consegue anche un minore costo fiscale derivante dall’eliminazione di livelli di imposizione addizionali.