Rete Tim, i tanti dubbi di Vivendi: dall'offerta di Kkr alla guida di Labriola

Rete Tim, Vivendi e le continue giravolte. I francesi ora sono al bivio

Prosegue la lunga trattativa per la cessione della rete Tim. L'offerta vincolante del fondo americano Kkr sta per essere formulata e gli advisor sono pronti a valutarla. Ma Vivendi continua a fare muro, neanche il faccia a faccia con il Tesoro ha portato ad un via libera definitivo. I francesi continuano ad essere dubbiosi sull'affare. Su una cosa - si legge su Il Giornale - Vivendi ha probabilmente ragione: l'offerta di 21 miliardi (23 in caso di fusione con Open Fiber) in arrivo dal fondo Kkr, non è adeguata al reale valore della rete di Tim. Per almeno una ragione: al di là delle valutazioni sul debito di una società, sul carico di oneri finanziari e sulle effettive potenzialità, non si è mai visto un fondo che in prima battuta offre il giusto prezzo nella proposta d’acquisto. Che poi la rete valga davvero 31 miliardi come sostiene Vivendi, è tutt'altra faccenda, non fosse che per il fatto che c’è più di un metodo per stimare un cespite industriale, e a volte le differenze sono ampie.

Inoltre, - prosegue Il Giornale - suona velleitaria la richiesta, se davvero è stata fatta, di cambiare il capo azienda in un momento tanto delicato per il gruppo di tlc. Anche perché fu proprio l’azionista francese, un paio d’anni fa, a volere fortemente Pietro Labriola nel ruolo di ad delegato in sostituzione di Luigi Gubitosi. Con un preciso mandato: bloccare l’Opa totalitaria su Tim che Kkr era pronta a lanciare a 50 cent per azione e avviare subito lo scorporo della rete. Sarà anche vero che per Vincent Bollorè e la sua Vivendi la campagna d’Italia si è rivelata una Caporetto miliardaria come poche volte si è visto, ma certamente il grande finanziere transalpino ci ha messo del suo: non si contano le giravolte di cui si è reso protagonista nell’intento di costruire un gruppo di valenza europea che riunisse la rete di Tim e la potenza di Mediaset integrato nei suoi media.