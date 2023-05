Tim, torna l'ipotesi Terna per la rete: prima gli investimenti e poi la Borsa

Tim, la partita per la rete potrebbe coinvolgere altri due soggetti: ecco quali

Spuntano nuovi dettagli nella grande partita che vede coinvolta la rete di Telecom Italia. Tim sarebbe infatti pronta a riaccogliere in campo una vecchia proposta, la quale potrebbe essere "funzionale a quell’offerta congiunta tra soggetti di mercato e soggetti a controllo pubblico auspicata dal governo Meloni”. Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore il piano di Kkr per la rete Tim potrebbe coinvolgere altri due soggetti tra i futuri soci della NetXo.

Il primo sarebbe appunto la stessa Tim, attualmente azionista di controllo con il 100% della Rete; la seconda invece una società di espressione del pubblico come F2i o Cdp. L'obiettivo sarebbe quello di ottenere un modello simile a quello di Terna: secondo quanto scrive il Sole 24 Ore dal piano di ammodernamento della rete da parte degli americani l'obiettivo sarebbe quello di cedere l'infrastruttura al mercato tramite Ipo e allo stesso governo, che diventerebbe azionista di riferimento della nuova rete. L'ipotesi che sta circolando in questi giorni arriva dopo le bocciature del 4 maggio per cui le proposte di 21 miliardi (+2 di earn out) di Kkr e i 19,3 di Cdp-Macquarie sono state ritenute insufficienti.