Righi Elettroservizi, prima acquisizione. Preso il 100% di Sei Sistemi

Righi Elettroservizi, preso il 100% di Sei Sistemi

Righi Elettroservizi, società leader nel settore delle soluzioni di automazione industriale ha portato a termine la sua prima acquisizione, rilevando il 100% del capitale di SEI Sistemi Srl.

L’operazione è stata supportata dalla controllante F&P Equity Partners assieme a Clessidra Capital Credit SGR, in attuazione del piano di sviluppo delineato insieme al management di Righi Elettroservizi.

SEI Sistemi, azienda basata a Imola e con un importante sito produttivo a Gerenzano (Varese), è leader nella fornitura di soluzioni di automazione industriale per i settori carta, plastica, gomma e lavorazione metalli, con un faturato annuo superiore a 20 milioni di euro.

“Siamo lieti di sostenere F&P Equity Partners e la famiglia Righi in questa prima acquisizione che permetterà al gruppo di sviluppare nuovi verticali industriali, integrando un team di persone altamente specializzate. L’investimento ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner di riferimento per il gruppo nel previsto percorso di crescita”, ha commentato Mario Fera, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit SGR.