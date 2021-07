Saipem chiude l'acquisizione dell'eolico flottante di Naval Energies

Saipem e Naval hanno completato l'operazione annunciata lo scorso 4 giugno. In quella data la sigla dell' accordo per l'acquisizione delle attività nel settore dell'energia eolica flottante di Naval Energies, società controllata da Naval Group. Saipem ha chiuso ora l'acquisizione delle attività nel settore dell'energia eolica flottante relative al know-how ingegneristico delle unità flottanti e i relativi diritti di proprietà intellettuale. Ha inoltre integrato nella propria organizzazione un team dedicato di Naval Energies con competenze di modellizzazione e simulazione, ampliando il proprio portafoglio di tecnologie e consolidando la propria posizione nel mercato delle rinnovabili offshore. Innovazione e sostenibilità per il gruppo rappresentano la chiave di volta per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Saipem si conferma partner strategico per il net Zero.